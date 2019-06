Trei turişti americani, pierduţi în Pietrosul Rodnei. Salvamontiştii i-au găsit abia după 12 ore de căutări

Echipele de salvare au pornit în căutarea turiştilor americani imediat după ce a fost semnalată rătăcirea lor. Ioan Timiş, şeful Salvamont Borşa a fost cel care a vorbit cu aceştia, dându-le indicaţii ce să facă în caz că văd luminile de la lanternele folosite de echipele de căutare.

„În jurul orei 19:00 am vorbit cu ei prima dată. Am primit şi un număr de telefon pe care am vorbit cu ei în engleză, nu ştiau româneşte. Mi-au trimis poziţia pe WhatsApp. Prima dată au trimis-o eronată şi următoarea a fost cea exactă. Am trimis două echipe. Nu i-au găsit. S-au întors la 05:30 azi dimineaţă, când am trimis alte două echipe pentru a continua căutările. Ultima dată am vorbit cu ei la ora 21:00 şi le-am spus să culeagă ceva crengi uscate, aveau chibrituri la ei. Le-am spus că în cazul în care o să vadă noaptea lanterne care îi caută sau lumini de la faruri să dea drumul la un foc, ca să îi localizeze”, a declarat Ioan Timiş, şeful Salvamont Borşa.

Găsiţi după 12 ore de căutări

În Pietrosul Rodnei trebuia să ajungă şi un elicopter de la Târgu Mureş pentru a survola zona, dar nu a mai fost nevoie de intervenţia aparatului de zbor, turiştii fiind găsiţi de salvamontiştii borşeni. Zona în care s-au rătăcit aceştia este una destul de dificilă, iar americanii s-au abătut de la traseu pentru a scurta drumul la coborâre.

