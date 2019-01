Tineri din Maramureş, puşi pe fapte mari. Ce fac cu alimentele şi îmbrăcămintea groasă în zilele geroase

Nu sunt organizaţi în nicio asociaţie, au meserii diferite, de la casnice, vânzători, până la IT-şti. Singurul lucru pe care îl au în comun este că au fost voluntari într-o asociaţie din Târgu Lăpuş. Pe parcurs, însă, foştilor voluntari li s-au alăturat în echipă şi alţii, prieteni, cunoscuţi, care simt bucuria de a ajuta pe cei mai nevoiaşi.

Aşa au ajuns să se mobilizeze ca o echipă adevărată şi să ajute orice familie sau persoane aflate la nevoie. „Nu o facem nici pentru faimă, nici pentru alte beneficii. Pur şi simplu, aşa simţim.O facem doar în timpul nostru liber şi încercăm să găsim sponsori, să strângem donaţii”, a mărturisit Alin Balc. Bărbatul de 37 de ani are două locuri de muncă la Târgu Lăpuş, însă cu toate acestea, şi-a găsi timp să ajute, probabil, zeci de familii.

Cele mai recente ajutoare pe care le-a dus au impresionat întreaga comunitate, după ce au fost făcute publice în mediul virtual. A fost vorba despre o bătrână care trăieşte singură în Preluca, un sat de munte izolat. Bătrâna căzuse cu două zile înainte şi a rămas imobilizată la pat, astfel că stătea de două zile în casă fără foc, în zilele geroase din decembrie. „I-am dus alimente, lemne, i-am făcut foc, am stabilit cu un băiat din vecini să meargă să-i facă foc dimineaţa şi seara”, spune Alin Balc. Un alt caz a fost al unei familii compusă din trei membri, toţi trei cu o formă de handicap. „Ei nu erau la un nivel de sărăcie încât să nu aibă ce mânca. Ei puteau să se susţină, dar nu puteau evolua. Femeia, fiind pitică, nu ajungea la întrerupătoare, de exemplu. Le-am renovat toată casa, am schimbat tot ce s-a putut, înafară de două geamuri care erau deja schimbate. Am schimbat şi instalaţia electrică şi am pus întrerupătoarele la un nivel unde să ajungă atât femeia, cât şi fiul ei, care suferă, de asmenea, de nanism”, a mai spus el.

Familiile sau persoanele care au fost ajutate de acest grup de lăpuşeni cu inimă mare sunt mult mai multe. Recent, o altă persoană care are nevoie de ajutor a intrat în atenţia lor. Este vorba despre o tânără care suferă de cancer şi pentru care s-au strâns 1.100 de lei pentru analize. „Acum are nevoie de nişte analize speciale, însă ar trebui să le plătască. Nu sunt o familie prea înstărită, banii ăştia însemnau foarte mult pentru ei, aşa că am strâns banii şi i-am dat deja, să poată să-şi facă analizele”, a mai arătat Alin.

Pe de altă parte, acum adună haine groase pentru a le duce la Azilul de noapte, unde persoanele fără adăpost ajung în nopţile geroase. Iar în ultima vreme a fost suficient de frig. „Este un magazin care va dona haine groase. Urmează să mergem să vedem hainele, să le alegem şi le vom duce la Azilul de noapte”, a mai spus el.

Frigul i-a inspirat şi pe alţii să îşi ofere ajutorul celor mai năpăstuiţi, asfel, un băimărean care lucrează confecţii metalice a scris pe Facebook că este dispus să facă nişte cuiere, care să fie amplasate în diferite locuri din oraş, astfel încât băimărenii care au haine groase de donat să le lase pe acele cuiere, iar cei care au nevoie, să le ia de acolo.