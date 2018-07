Peripeţiile unei angajate de la Staţia Meteo Târgu Lăpuş, unul dintre cele mai friguroase locuri din ţară. Anul acesta în iulie au fost 6 grade Celsius

GALERIE FOTO

La staţia meteo de la Târgu Lăpuş, din Maramureş, se înregistrează şi se transmit din oră în oră măsurătorile de temperatură umiditate, viteza şi direcţia vântului etc. Deseori, temperaturile înregistrate aici sunt dinte cele mai mici din ţară.

„În 4 iulie au fost 6,9˚C. A trebuit să facem foc în casă, pentru că era prea frig, mai ales noaptea”, spune Rodica Hatos, şefa staţiei meteo de la Târgu Lăpuş. „În 13 iulie am avut 11,6˚C şi am văzut la ştiri că a fost cea mai mică temperatură din ţară. Se întâmplă deseori să vedem că avem cea mai mică temperatură. Noi nu ştim, de aici, cum sunt temperaturile în alte locuri, până când vedem ştirile”, mai spune ea.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată la Târgu Lăpuş, de când s-a deschis staţia meteo, a fost chiar în prima lună de funcţionare, în 31 ianuarie 1987. „Atunci s-au înregistrat -33,4˚C”, mai spune Rodica Hatos, care a fost angajată încă de la înfiinţarea staţiei meteo. Are şi amintiri de pe vremea când staţia meteo era într-un vagon. „Atunci era pustiu aici. Staţia funcţiona într-n vagon. Măsurătorile se făceau clasic, trebuia să măsurăm totul, să observăm şi să transmitem datele. Acum totul se face computerizat”, mai spune ea.

Meteorologul Rodica Hatos spune că în cei 31 de ani de când lucrează acolo a observat cum se schimbă clima, încet, dar sigur. „În ultimii ani s-a schimbat foarte mult. Vremea s-a încălzit. Nu mai avem minimele alea din iernile care erau ierni, cu straturi de zăpadă chiar şi de 70 de centimetri. S-a schimbat foarte mult. Vremea parcă s-a decalat. Am avut mai degrabă în mai 30˚C, iar acum, în iulie, am avut 6˚C”, mai spune ea.

Noile aparate de măsurat, computerizate

Afară, în curtea din spate, sunt o mulţime de aparate mai noi şi mai vechi pentru măsurarea temperaturii, a umidităţii, a direcţiei vântului. „Acum nu le mai folosim, pentru că totul este computerizat, de doi ani. Totul e automat, cu senzori, se înregistrează în computer şi noi vedem din interior: temperatură, presiune, precipitaţii. Înainte se făcea clasic, veneam şi măsuram precipitaţiile care cădeau, temperatura, totul. Acum cantitatea de prcipitaţii o vedem înregistrată din birou”, spune ea.

O sferă de sticlă plin cu apă care străluceşte în soare este un alt instrument de măsurare şi era folosit pentru a indica durata de strălucire a soarelui. Apa din sferă avea efect de lupă şi ardea hârtia pe durata strălucirii soarelui. „Soarele se focalizează în glob şi arde heliograma, împărţită pe ore şi aşa se vede cât timp a fost soare”, explică ea modul de funcţionare.

Cu toate că măsurătorile se fac acum computerizat, unele lucruri nu pot fi măsurate cu aparate. Meteorologii trebuie să iasă afară pentru a observa norii, iar pe baza acestor observaţii se vor face prognozele meteo. Priveliştea de la staţia meteo relevă munţii din depărtare şi este magnifică. „Avem repere de vizibilitate. Cel maxim e Mogoşa, la 30 de kilometri, sau Ţibleşul. Se vede un pic din Vârful Şatra, care e la 14 km. Noi trebuie să observăm ce genuri de nori sunt şi ce etaj, inferior mijlociu sau superior, şi transmitem datele la Bucureşti şi la Cluj, unde se face prognoza meteo. Noi transmitem exact ce observăm şi datele din staţie”, mai spune Rodica Hatos.

Prima staţie meteo, într-un vagon

De 31 de ani la staţia meteo, femeia îşi aminteşte că a avut aventuri încă de la început. Acum, prezenţa sălbăticiunilor nu este ceva neobişnuit, cu toate că oraşul s-a extins şi sunt locuinţe până lângă staţia meteo. Şerpii din grădină sunt chiar o obişnuinţă şi spune că sunt specii de şerpi de casă, neveninoşi. O aventură din primul an de activitate îi revine în minte, amuzând-o. „Era chiar în primul an în care am lucrat aici şi staţia funcţiona într-un vagon. Într-o noapte, cineva a venit la uşa vagonului, care era închisă doar cu un cui îndoit şi a început să o scuture. Zona era pustie atunci, nu erau case, iar mai jos este un lac, unde mai petreceau oamenii. Eu mi-am pregătit cenuşa de la foc să le dau în ochi dacă reuşesc să deschidă, dar am zis să încerc să văd dacă pot să-i păcălesc. Am zis tare «alo, alo, poliţia», iar ei, când au auzit, s-au speriat şi au plecat. Dar eu nu aveam telefon. Erau nişte beţivi, probabil, aveau chef de distracţii”, îşi aminteşte ea acum râzând.

Staţia meteo de la Târgu Lăpuş este situată într-o zonă mai joasă, acesta fiind, probabil motivul pentru care aerul rece persistă, după cum mai explică meteorologul Rodica Hatos.

În ţară mai sunt locuri cunoscute cu temperaturi dintre cele mai scăzute la Joseni, Miercurea Ciuc sau Topliţa, în judeţul Harghita, sau la Întorsura Buzăului, din judeţul Covasna.