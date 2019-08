Tânărul român din Italia care şi-a omorât mătuşa cu o lovitură devastatoare din artele marţiale. Magistraţii din Peninsulă l-au condamnat la o pedeapsă ridicolă

Imediat după ce a comis crima, nepotul femeii a incendiat apartamentul pentru a-şi ascunde orice urmă. Criminalul a fost totuşi identificat la o lună după tragedie şi cercetat în stare de arest preventiv.







Potrivit publicaţiei Alto Adige , Daniel Lorys Căciulă, în vârstă de 23 de ani, şi-a recunoscut fapta şi a căzut de acord cu Procuratura din Bolzano să fie condamnat la 4 ani şi 10 luni de închisoare pentru crimă. Vineri, 2 august 2019, judecătorul a acceptat acordul. În ciuda condamnării sale, tânărul nu va mai petrece nicio zi în spatele gratiilor.

Cum a căzut la înţelegere cu Procuratura din Bolzano

Potrivit publicaţiei Alto Adige , avocatul lui Daniel Lorys Căciulă, Angelo Polo, a reuşit să demonstreze în faţa judecătorului că tânărul nu a avut intenţia să-şi omoare mătuşa. Astfel, iniţial tânărul a fost cercetat pentru crimă cu premeditare, iar mai apoi i-a fost schimbată încadrarea în crimă prin imprudenţă.

Iniţial, anchetatorii credeau că Daniel Lorys Căciulă a omorât-o pe mătuşa lui prin strangulare cu cablul electric care a fost găsit înfăşurat în jurul păturii unde era cadavrul femeii. Conform reconstituirii făcută de avocat, tânărul şi-a ucis mătuşa printr-o lovitură de arte marţiale stil Krav Maga aplicată la gâtul femeii, lovitură care i-a afectat circulaţia sângelui şi ritmul cardiac, provocându-i un infarct. Acesta a pus gestul fatal pe seama avansurilor pe care mătuşa lui, Nicoleta Căciulă, i le-ar fi făcut.

În încercarea de a demonstra că clientul său nu a comis crima cu premeditare, avocatul italian a arătat în faţa instanţei că tânărul este parţial labil psihic, motiv care a contribuit la decizia judecătorului de a accepta acordul între inculpat şi Procuratură.

Decizia judecătorului

Potrivit deciziei luată de judecător, la terminarea pedepsei primită în data de 2 august, Daniel Lorys Căciulă va trebui să mai execute alţi doi ani de libertate condiţionată sub supravegherea serviciilor sociale. Imediat ce a acceptat acordul cu Procuratura, judecătorul de caz a dispus eliberarea tânărului, pedeapsa de 4 ani şi 10 luni de închisoare urmând a fi aplicată doar după condamnarea sa. Cu toate acestea, la finalul procesului nu va mai fi obligat să stea în închisoare fiindcă a ispăşit deja un an din pedeapsă şi conform legii din Italia acesta are dreptul să fie eliberat condiţionat.

