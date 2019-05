Spiritul unei tinere ar bântui pe Drumul European E58. Legenda este întărită de şoferii care susţin că au zărit fantoma

Legenda s-a născut în jurul anului 1930 şi vorbeşte de o fată foarte frumoasă, omorâtă în bătaie de către femeile din sat. Frumuseţea tinerei, cunoscută din poveştile localnicilor pe nume de Pălăguţa, i-a înnebunit pe bărbaţi, dar le-a pus pe jar pe soţiile acestora. Astfel, gelozia le-a făcut pe femeile din sat să o bănuiască pe fată de vrăjitorie. Într-o noapte, femeile au răpit-o, au dus-o pe câmp, într-un lan de porumb şi au omorât-o în bătaie. De atunci, din răzbunare pentru că i s-a făcut o nedreptate, spiritul fetei s-ar întoarce.

„S-a oprit în mijlocul drumului”

De-a lungul timpului, legenda care circulă prin sat a fost întărită de declaraţiile şoferilor care susţin că au văzut spiritul fetei.





„La ieşire din Cicârlău la un moment dat, dinspre câmp a apărut năluca şi s-a oprit în mijlocul drumului, în faţa maşinii. Era ceva alb, plutea. Am auzit de legendă, dar nu am crezut niciodată în aşa ceva. M-am speriat şi am plecat mai departe”, povesteşte un localnic.





Potrivit celor care vorbesc despre povestea Pălăguţei, spiritul fetei se arată doar noaptea şi are înfăţişarea unei tinere fără picioare.

Primarul localităţii, Sorin Lupşe, nu crede în povestea legendei, chiar dacă a auzit despre ea de la localnici.

„Nu iau în seamă această poveste şi nici nu cred în ea. Am auzit despre ea, aşa trecător dar nu cred în aşa ceva. Noi nu suntem bântuiţi decât de soartă pentru că nu avem anumite obiective şi infrastructură în comună, dar în rest nici poveste. Asta este părerea mea”, a spus edilul.

Silueta unei fantome fotografiată la 5 kilometri de Cicârlău

În urmă cu aproximativ un an, un şofer care a oprit în benzinăria din Buşag şi-a fotografiat maşina. Nu a observat că lângă aceasta era o siluetă de om, care părea o fantomă. Distanţa dintre Cicârlău şi Buşag este de 5 kilometri, iar şoferul a observat silueta doar după ce a făcut poza publică pe Facebook.

„Fusesem în Baia Mare, am trecut şi pe la spălatorie şi în drum spre casă m-am oprit în peco-ul din Buşag pentru a-mi cumpăra un energizant şi ţigări. Am plătit şi la ieşire, maşina fiind proaspăt spălată, i-am făcut o poză pentru Facebook. Am urcat-o ca fotografie de copertă şi o prietenă m-a intrebat de ce am pus omul ăla să stea lângă maşina mea în benzinărie. Când m-am uitat mai atent la fotografie am început să tremur. Eram singur acolo. Doar maşina mea. Cu mine în maşină nu mai era nimeni. Nu îmi pot explica dar acolo e un chip”, a spus Marius Dumitrean la acea vreme.

Turiştii nu sunt atraşi de comuna bântuită de legenda fantomei Pălăguţă

Chiar dacă pe lângă legenda fetei care bântuie Drumul European E58, comuna Cicârlău mai oferă şi alte atracţii turistice, turiştii sunt puţini. Principalul obiectiv turistic al zonei este Rezervaţia naturală „Rozeta de piatră Ilba” care se întinde pe o suprafaţă de 0,5 hectare. Este o arie protejată şi reprezintă o formaţiune de coloane, andezitice poligonale, dispuse în jurul unei zone centrale care alcătuiesc o rozetă.





În comuna Cicârlău locuieşte şi interpretul de muzică populară Nicolae Sabău, casa acestuia fiind transformată într-un adevărat muzeu.

