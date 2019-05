Sorina Pintea a refuzat să voteze la referendum: „Acesta trebuie să aducă lucruri concrete, nu să fie parte a unei campanii electorale”

Sorina Pintea a votat la secţia de votare numărul 181, amenjată în incinta unei foste grădiniţe din localitatea maramureşeană Băiţa. Imediat după ieşirea de la urne, ministrul Sănătăţii a declarat că a votat pentru mai mult respect.

„Am votat pentru mai mult respect, pentru că România are nevoie de mai mult respect. Şi aici vorbim despre Uniunea Europeană. În această perioadă, România deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene şi am avut ocazia să merg la Bruxelles şi să am întâlniri cu omologii mei din statele membre ale Uniunii Europene şi atunci am văzut ce înseamnă respectul, ce înseamnă demnitatea. Am votat pentru oameni care ne pot reprezenta cu cinste şi care pot să aducă mai mult respect pentru România”, a spus Sorina Pintea.

De asemenea, demnitarul şi-a motivat şi refuzul de a vota la referendum.

„Am refuzat să votez pentru că eu consider că un referendum trebuie să aducă lucruri concrete, nu să fie parte a unei campanii electorale. Nu pot să girez aşa ceva”, a conchis Sorina Pintea.

