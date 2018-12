Sighetu Marmaţiei vrea autobuze electrice

Achiziţionarea autobuzelor electrice ar putea face ca Sighetu Marmaţiei să fie prima localitate care nu este reşedinţă de judeţ şi derulează un astfel de proiect. Cele şapte autobuze electrice cu lungimea de 12 metri vor fi achiziţionate şi funcţionale în anul ce vine, astfel, în funcţie de cum va evolua procedura de achiziţie, primele autouze electrice ar putea circula în Sighetu Marmaţiei la sfârşitul anului 2019. „Sighetu va intra pe lista selectă a oraşelor cu transport in comun ecologic. Am câştigat un proiect de peste patru milioane de euro, care consta în şapte autobuse electrice de 12 metri lungime, a căror livrare începe in octombrie 2019. Sighetul este singurul oraş care nu este capitală de judeţ şi totuşi a reuşit câştigarea unui asemenea proiect. Mulţumiri celor ce au fost alături de mine in acest demers, fără de ajutorul cărora nu am fi putut realiza aceasta performanţă”, a arătat primarul Horia Scubli.

Oraşul Cluj Napoca a fost primul oraş care exploatează autobuze electrice.

Un astfel de proiect mai există în oraşul maramureşean Seini, care are un proiect pentru achiziţionarea a două microbuze electrice care vor face legătura între Seini şi satele aparţinătoare.

