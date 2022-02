România la graniţa războiului. Sute de refugiaţi, adăpostiţi în pensiunile din Maramureş

Refugiaţii continuă să sosească din Ucraina în România, zi şi noapte. Unii dintre ei sunt pe drum chiar şi de două, trei zile. Sunt nedormiţi, obosiţi, unii dezorientaţi. Femei cu copii care nu ştiu încotro să meargă.

În apropiere de Cavnic, la un han cunoscut în zonă pentru ospitalitatea gazdelor, printre musafirii cazaţi acolo, sunt şi două familii din Ucraina. Nu ies din cameră, nu le arde de petrecerea ce are loc la parter, dar se bucură că au unde dormi, un pat cald şi căldură. De asemenea, proprietarii hanului nu-i lasă nici flămânzi. Bărbatul spune că avea o firmă de transport în Ucriana. „Aveam patru camioane. Făceam transport. Nu am reuşit să iau bani de la bancomat, dar am avut probleme şi să primesc banii în cont”, explică el.

Bărbaţii pot ieşi din ţară dacă au mai cel puţin trei copii

Spre miezul nopţii, un alt grup de refugiaţi care caută locuri de cazare la hanul respectiv îşi face apariţia. Sunt două familii, una cu trei copii şi una cu patru. Familiile sunt însoţite de bărbaţi. „Dacă avem mai mult de trei copii, ne lasă şi pe noi (bărbaţii, n.r.) să trecem graniţa”, explică unul dintre ei. Unul spune că este medic stomatolog. Se îndreaptă, cu soţia lui şi copiii, spre Turcia, acolo unde femeia are o soră. „Noi am stat în Crimeea, dar când au apărut problemele ne-am restras aici. Acum... mergem spre Turcia, la sora soţiei mele”, spune el.

Omul mai spune că şi-a investit toţi banii în casă, despre care a aflat acum că a fost bombardată. Ca şi cum asta nu ar fi fost de ajuns, bărbatul spune că mai are un băiat, de 18 ani, care nu a fost lăsat să treacă graniţa. „El a rămas acolo”, spune el, şi nu e greu de ghicit amărăciunea din sufletul lui.

Pensiunile din Maramureş adăpostesc sute de refugiaţi Foto: Angela Sabău

Ospitalitatea românilor, dovedită cu prisosinţă

Celebra ospitalitate a românilor este acum dovedită mai mult ca niciodată. Gazdele hanului i-au servit cu mâncare, au preparat mâncare specială pentru femeile musulmane - soţiile celor doi bărbaţi care căutau adăpost - şi care au refuzat carnea de porc, iar apoi le-au găsit loc la o altă pensiune din localitate, unde au putut să-şi petreacă noaptea în confort şi căldură.

Fiecare din miile de refugiaţi are o poveste, are o viaţă pe care o lasă în urmă, un trecut pe care, cel mai probabil, nu îl va mai regăsi vreodată.

Creşte numărul solicitărilor de azil

În ultimele zile, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei s-a intensificat traficul. Astfel, pe 24 februarie au intrat în ţară 2.470, pe 25 februarie au intrat 1991, iar pe 26 februarie, prin PTF Sighetu Marmaţiei au intrat în ţară 2.440 de persoane.

„De la declanşarea acestei crize, până la data de 26.02.2022, ora 24.00, la nivel naţional, au intrat în România aproximativ 43.000 cetăţeni ucraineni şi au ieşit 20.650 cetăţeni ucraineni. În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate în punctele de frontieră 222 de solicitări de azil”, arată Poliţia de Frontieră.

