Pui de urs găsit în Maramureş. „Sigur mama urs a sfârşit în bătaia puştii ori în laţ”

„Un pui de urs a fost găsit în comuna Novat, lângă Borşa, jud. Maramureş. A primit imediat îngrijiri de la medicul veterinar, a fost hrănit şi transferat la centrul pentru puii de urs din Bălan, jud. Harghita. Dupa recuperarea fizica va fi eliberat în padure, acolo unde este locul lui”, a scris pe Facebook Octavian Berceanu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu. Berceanu a ataşat un clip video în care se vede cum ursuleţul este hrănit.

„Doamne ce frumuseţe, sigur mama urs a sfârşit în bătaia puştii, ori in laţ....! Adevărul că, numărul camerelor in pădure sunt insuficiente, avand in vedere cât de barbari suntem!”, a comentat Adriana.

„Oamenii de rând fac adevărată Românie normala...au salvat un Arthurel...alţii , fricoşi , ploconitori , timizi , se apleacă , vânzători de ţară , sa facă străinii ce vor ....sa taie ,păduri , să ucidă animale ,etc”, a intervenit Stelian.

„Şi au fost amendaţi cei care l-au găsit, la fel ca cei de la Asociaţia Berzelelor de luna trecută?”, a psotat Ciprian Balanean.

