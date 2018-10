Profesor acuzat că i-a dat un cap în gură unui elev de 13 ani din Baia Mare

Potrivit publicaţiei online „Atac la cenzură”, elevul de 13 ani pretinde că a fost lovit de profesor cu capul în gură, în timpul unei pauze, după ce ceilalţi copii au ieşit în pauză. Motivul ar fi fost acela că elevul a deranjat ora în repetate rânduri, în ciuda observaţiilor care i s-au făcut. Profesorul spune că nu l-a atins pe elev, iar acum este cuvântul lui împotriva cuvântului elevului.

Incidentul a avut loc într-o pauză. Deşi există regula că toţi elevii să iasă în pauză afară, copiii spun că, pentru a elibera sala cât mai repede, unii au fost bruscaţi de profesor. Elevul în cauză, însă, a rămas în clasă, având probleme de mobilitate temporară şi deplasându-se în cârje.

Directorul unităţii de învăţământ, Traian Covaciu, spune că a fost informat despre ce s-a întâmplat la clasă şi că imediat a început o anchetă.

Profesorul este pensionar şi suplineşte, temporar, o profesoară bolnavă.

Păreri pro şi contra

Cazul a ajuns la conducerea instituţiei şcolare. Directorul colegiului, prof. Traian Covaciu, spune că a început deja o anchetă. Au fost chestionaţi elevii, care au confirmat comportamentul abuziv al dascălului. Deocamdată, colaborarea cu profesorul a fost suspendată. Potrivit aceleiaşi publicaţii, familia elevului agresat spune că va depune o plângere împotriva profesorului. Decizia lor, însă, s-ar putea schimba după discuţiile avute faţă în faţă cu părţile implicate.

„Noi i-am spus domnului pofesor că renunţăm la colaborare, până când vom face cercetări. Dânsul este colaborator, pensionar, vom vedea ce s-a întâmplat, vom vedea şi ce spun ceilalţi copii. Domnul profesor a recunoscut, oarecum, că i-a grăbit să iasă din clasă, pentru că la noi oricum ies în pauză în timpul pauzei, iar băiatul oricum rămânea în clasă pentru că avea probleme la picior. A fost o conjunctură nefavorabilă copilului, pentru că, dacă era apt, probabil că pleca şi el din clasă”, spune Traian Covaciu, directorul liceului.



Acesta a mai adăugat că este cuvântul unuia împotriva cuvântului celuilalt. „Părerile sunt împărţite. El (profesorul, n.r.) spune că nu l-a atins, ci doar a considerat să-l reţină în pauză, să-i arate unde a greşit. Copilul spune că fost, totuşi, atins. Copilul a râs în timpul orei de mai multe ori, el i-a făcut observaţie şi i-a spus: «De ce faci lucrul acesta?», dar s-a răstit la el, iar copilul zice că profesorul l-a lovit atunci cu capul”, mai arată directorul liceului.

„Profesor de şcoală veche”

Pe de altă parte, profesorul nu recunoaşte că l–ar fi lovit pe băiat, însă recunoaşte că, după 50 de ani de învăţământ, a rămas un profesor „de şcoală veche” şi că nu poate accepta să fie luat în râs de elevi. De alfel, nu neagă că cere disciplină la orele lui, însă spune că nu a fost niciodată agresiv şi că nu a mai avut probleme de acest fel. „Am fost deranjat, mult de tot, am încercat să-i atrag atenţia de foarte multe ori. În situaţia respectivă trebuia să închei conflictul la un moment dat. Dar mi-am adus aminte că m-a mai supărat când am mai suplinit aici. Asta a fost tot. Nu l-am lovit, decât l-am speriat. Acuma, el poate să zică orice”, spune profesorul de biologie. „Râdea, se distra, cu mai mulţi, acolo şi s-a creat aşa o atmosferă, că orice făceam, dacă mă întorceam cu spatele la tablă să scriu ceva, ei râdeau. Un râs de ăsta pe care nu-l poţi înţelege. De altfel, eu nu am predat aici niciodată la clasele V-VIII. Că, acum, regulile s-au schimbat, e o altă treabă. Eu nu am putut renunţa (la vechile metode, n.r.), adică să mergi la o clasă să te aplaude, iar alţii să-şi bată joc de tine. Ăsta este punctul meu de vedere”, mai arată el.

De asemenea, profesorul consideră că elevii au mai multe obligaţii decât drepturi şi că disciplina ar trebui să fie mult mai importantă. „Şcoala nu este biserică. Să înţeleagă toată lumea. E un teren de conflicte permanent, pe toate direcţiile şi în toate sensurile. Problema este cum se soluţionează acestea. Elevii de azi au mari libertăţi, ceea ce nu este posibil. Nu este corect. Nu poţi să-i fac absolut nimic, directorii sunt legaţi de mâini şi de picioare. Am mai scris despre drepturile, sau ce măgării au mai făcut ei acolo, cu statutul elevului. Ce statut? Statutul este să înveţe şi să-şi facă treaba. Un profesor nu se leagă de un elev fără motive. Trebuie să fii dus pe arătură rău de tot. Au şi ei drepturi, dar au obligaţii în primul rând. Şcoală sub tensiune nu se poate face (...)”, conchide el.

Comisia de disciplină a încheiat colaborarea

Coordonatoarea Comisiei de Disciplină a CN „Vasile Lucaciu”, Janina Friedrich, a arătat că s-a încheiat colaborarea cu profesorul suplinitor şi că întregul conflict a fost aplanat. Ea spune că a stat de vorbă cu domnul profesor de biologie, am ascultat punctul acestuia de vedere, dar şi pe cel al părinţilor, care au venit de dimineaţă la şcoală. „Am ajuns la o primă concluzie: din partea domului profesor, că probabil cei mici au abuzat de răbdarea dumnealui, iar dumnealui nu s-a comportat, poate, aşa cum ar trebui; din partea părinţilor, că dumnealor nu doresc să arunce anatema asupra şcolii, dar nici nu-şi doresc să se mai întâmple ca fiul lor să fie în situaţii delicate, eventual de abuz emoţional, aspecte cu care suntem total de acord. Şcoala noastră luptă împotriva violenţei, împotriva abuzurilor de orice fel”, a arătat ea.

Ea a mai spus că şcoala are o preocupare aparte pentru elevi. „Conflicte întotdeauna vor mai apărea în mediul şcolar. De dorit este să nu apară, iar părţile implicate să se străduiască să facă ceea ce este de făcut, pentru binele copiilor. Că în fond şi la urma urmelor, ţine de filosofia şcolii, ne interesează binele copiilor, ei să se dezvolte frumos şi armonios, iar când constatăm derapaje, să luăm măsurile care se impun. Mandatul domnului profesor încetează, practic, de astăzi. Aceştia au fost paşii pe care i-am făcut până acum şi avem absoluta convingere, în urma dialogului cu părinţii, că am găsit împreună calea de îndreptare a lucrurilor”, a mai precizat ea.

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare este cunoscut ca fiind unul de prestigiu, datorită, în special, rezultatelor remarcabile la olimpiadele internaţionale de astronomie şi astrofizică, de unde, an de an, elevii se întorc cu premii.