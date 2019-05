Prima reacţie a PSD după înfrângerea catastrofală la europarlamentare în fief social-democrat: „PSD nu a ştiut să răspundă valului de ură“

În cursul nopţii de 26 spre 27 mai, când deja se cunoşteau rezultalele parţiale, preşedintele PSD Maramureş şi vicepreşedinte la nivel naţional, Gabriel Zetea, era conştient de înfrângerea usturătoare pe care a înregistrat-o formaţiunea politică din care face parte. La cald, a făcut şi primele declaraţii politice.

„PSD nu a ştiut să răspundă valului de ură creat împotriva sa în toată această perioadă. Nu este un lucru care s-a întâmplat în ultimele luni, porneşte din februarie 2017 de la ordonanţa 13 încoace, acest val a tot crescut, iar măsurile pe care le-a luat PSD nu au fost de natura de a opri acest val, ba din contră, cred că am hrănit inclusiv noi, prin atitudinea pe care am avut-o de-a lungul timpului, l-am crescut noi, am ajutat şi noi la creşterea acestui val”, a declarat Gabriel Zetea pentru ştiripesurse.ro