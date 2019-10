Prima reacţie oficială a procurorilor din Maramureş în cazul pădurarului ucis. Ce a evidenţiat autopsia cadavrului

Potrivit comunicatului, se efectuează cercetări în cazul pădurarului Liviu Pop pentru "ultraj raportat la infracţiunea de omor“. Potrivit experţilor consultaţi de "Adevărul", formularea este alambicată şi puţin obişnuită. Practic, procurorii anchetează infracţiunea de omor, în concurs cu cea de ultraj.

Pe de altă parte, procurorii spun că „până la acest moment nu s-a formulat vreo acuzaţie penală faţă de vreo persoană“.

În acelaşi timp, reprezentanţii parchetului din Maramureş ţin să menţioneze că „de la momentul sesizării, dosarul a fost înregistrat şi instrumentat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş neefectuând nici un act de urmărire penală în cauză“.

Procurorii încearcă să se delimiteze de controversa creată în jurul prim-procuroarei Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş, Aurelia Muţ, care este mătuşa unui dintre cei trei suspecţi în acest caz:

Redăm, integral, comunicatul parchetului:

„Urmare a unor informaţii apărute în spaţiul public referitoare la modul de înregistrare şi instrumentare a cauzei penale având ca obiect împrejurările în care a survenit decesul P.L.P. – pădurar în cadrul Ocolului Silvic Strâmbu Băiuţ,



Purtătorul de cuvânt din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:



La data de 16.10.2019, ora 2118 procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş a fost sesizat de către ofiţerii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş – Serviciul de Investigaţii Criminale cu privire la faptul că pe raza cantonului silvic Strâmbu Băiuţ, pădurea Rogozului a fost găsit decedat pădurarul P.L.P. care prezenta o plagă împuşcată în zona pieptului, iar lângă cadavru a fost găsită o armă de foc care prezenta urme de degradare.



Pe baza primelor informaţii cu privire la împrejurările decesului procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la infracţiunile de:



- ultraj prevăzută de art. 257 alin.1 Cod penal raportat la infracţiunea de omor prevăzută de art. 188 alin.1 Cod penal;



- uz de armă fără drept prevăzută de art. 343 alin.1 Cod penal.



Prin ordonanţa din aceeaşi dată s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” sub aspectul infracţiunilor susmenţionate. Pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele de la momentul sesizării şi până în prezent s-a administrat şi se administrează un probatoriu specific, complex, constând în: cercetarea locului faptei; examinarea de obiecte şi persoane, ridicarea de probe biologice, audieri de persoane, constatări şi expertize medico-legale şi alte tipuri de expertize criminalistice, etc.



Potrivit constatărilor preliminare formulate de medicii legişti, moartea numitului P.L.P. s-a datorat „hemoragiei interne urmare unei plăgi împuşcate, toracică cu lezarea organelor interne (plămâni) şi vaselor mari (aortă toracică, venă cavă superioară). Leziunile cu rol tanatogenerator s-au putut produce prin împuşcare, posibil armă cu alice, în legătură de cauzalitate directă cu decesul”.



Până la acest moment nu s-a formulat vreo acuzaţie penală faţă de vreo persoană.



În momentul în care, pe baza probelor, se va putea stabili vreo concluzie cu privire la împrejurările în care a survenit decesul vom comunica opiniei publice informaţii suplimentare.



Precizăm că încă de la momentul sesizării dosarul a fost înregistrat şi instrumentat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş neefectuând nici un act de urmărire penală în cauză“.

În acelaşi timp, în mediul online a fost lansată o petiţie prin care iniţiatorii cer mutarea anchetei penale de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.