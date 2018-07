Prima fermă de roşii bio din Maramureş. Investiţia s-a ridicat la 1,5 milioane de euro

Investiţia a început în 2016 şi a fost 70% din fonduri europene, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale — AFIR, iar restul din contribuţii proprii.



„Fiul meu este plecat de 10 ani în Statele Unite şi la un moment dat a vrut să investească aici şi el a impus condiţia ca, dacă face investiţia, să facem numai producţie bio”, spune Mircea Munteanu, de profesie economist şi inginer, devenit acum legumicultor.

Mircea Munteanu, economist, inginer Foto: ifz.ro

Prima recoltă a fost anul trecut şi, chiar dacă nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, legumicultorul spune că este mulţumit de calitate. „S-a optat pe cultură bio, asta înseamnă substanţe şi tratamente naturale şi nu au acelaşi efect ca şi un tratament chimic. Am avut în jur de 70 de tone, dar anul ăsta vom face două cicluri de producţie. Am plantat în februarie, iar la sfârşitul acestei luni desfiinţăm cultura şi în august o reînfiinţăm, iar din octombrie, până în decembrie vom fi iar pe piaţă. Încercăm să fim şi în extrasezon”, mai spune Mircea Munteau.

Într-un sector al pieţei care este invadat de roşii aduse din import, provenite de producţie de masă, propunerea unui produs care nu rezistă mai mult de o săptămână este uşor riscantă. „Bineînţeles că cele bio nu vor rezista niciodată cât rezistă cele cu hrănire artificială. Sunt soiuri care au o rezistenţă de câteva zile, cel mult o săptămână. Procesul lor de la recoltare, ambalare şi trasport la centru durează câteva zile. Apoi ajung la magazin, unde mai stau câteva zile, de aceea trebuie să fie vândute cât de repede. Noi, de exemplu, trimitem o tonă, dar care va fi distribuită la multe magazine şi ajung la un magazin poate cel mult 15 kilograme”, mai explică el.

Producţia vândută numai în supermarketuri

Întreaga producţie de la ferma din Cerneşti ajunge în centrele logistice ale supermarketurilor, care le distribue, apoi, la magazinele din ţară. Ferma se întinde pe o suprafaţă de un hectar, iar serele, propriu-zis, pe 70 de ari. Recolta din acest an se preconizează undeva la 120-130 de tone. Încă este o cantitate sub ceea ce s-ar putea obţine, însă legumicultorul spune că domeniul producţiei bio este încă unul nedescoperit total în România şi încă se experimentează.

Cea mai mare problemă cu care se confruntă producătorii de legume organice sunt dăunătorii şi bolile plantelor, pentru care nu se pot folosi pesticide sau produse chimice. „De multe ori trebuie să recurgi la scoaterea plantei, pentru că tratametul bio nu face faţă. Sunt tratamente pe bază de alge marine, certificate la nivel europen, din import, dar nu întotdeauna fac faţă. Şi pentru dăunători există tratamentul bio, sunt insecte care le consumă pe cele dăunătoare. Dar e greu să găseşti un echilibru; există de exemplu un păianjen care mănâncă afidele, dar dacă el nu mai are ce mânca, devine el dăunător”, mai spune Mircea Munteanu.

Un nou proiect în vizor

Pentru a eficientiza cât mai bine munca, el spune că are în vedere un nou proiect pentru procesarea produselor care nu sunt conforme. De asemenea, noul proiect implică investiţia într-un utilaj pentru sterilizarea solului, pentru o cât mai bună eficienţă. „Partea asta de producţie bio comportă riscuri, poate intra o viroză şi îţi distruge toată producţia. În noul proiect vrem să aducem o maşină de sterilizat solul, pentru că chimic, nu-l poţi steriliza. Există utilaje care produc un abur foarte fierbinte, care serilizează solul, dar costă peste 50.000 de euro, deci îl poţi amortiza doar dacă mergi cu cofinaţare”, mai detaliază el.

În prezent se cultivă două soiuri de roşii din România şi două soiuri olandeze, care sunt foarte apropiate ca şi gust de cele româneşti, dar care au o producţie mai bună. În plus, legumicultorul spune că ferma pe care o conduce are angajaţi permanenţi, pe care a încercat să-i fidelizeze oferindu-le condiţii de muncă foarte bune, dar şi salarii pe măsură. „Noi am încera să demarăm un proiect bazat pe o etică antreprenorială, în sensul că producţia să fie bio, angajaţii, toţi, cu carte de muncă - în agricultură, unde se foloseşte foarte mult munca sezonieră - şi toată lumea să aibă un salariu decent, astfel încât să prefere să lucreze la o seră în România, decât să meargă să lucreze într-o seră în Spania sau altă ţară. Ţine de educaţie, de respectul pe care antreprenorul şi-l acordă lui însuşi. Respectând clientul şi angajatul, arăţi că te respecţi pe tine însuţi”, conchide el.

Analizele de laborator ale roşiilor obţinute la Cerneşti au arătat că reziduurile de pesticide sunt zero, ceea cele certifică produs bio.