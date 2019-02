Povestea imaginii din România care a câştigat un premiu la cea mai importantă competiţie de fotografie din lume

Cea mai prestigioasă competiţie de fotografie din lume, Sony World Photography Awards, a desemnat fotografia lui Alex Robciuc, originar din Maramureş, câştigătoarea premiului Romania National Award.

„Întotdeauna am crezut în munca mea, în ceea ce am făcut. Am ştiu că fotografia respectivă este o fotografie puternică şi are o poveste. Am crezut că are potenţial să câştige un premiu“, declară Alex Robciuc pentru „Adevărul“.

Organizatorii concursului au anunţat marţi, 26 februarie, pe site câştigătorii la categoriile Profesional, Open, Student, Tineri şi National Award. La aceasta din urmă, unde a fost premiat românul, s-au acordat 62 de premii pentru imaginile realizate de fotografi din ţări precum Peru, Myamar, Mexic, Vietnam. „National Awards oferă o ocazie unică pentru fotografi să-şi arate munca“, se arată într-un comunicat al competiţiei. La această categorie mai apare numele unui fotograf român ce locuieşte în Dubai şi a câştigat un National Award pentru Emiratele Arabe Unite.

Alex spune că au fost peste 320.000 de fotografii trimise din 194 de ţări ale lumii.

Pentru el, premiul înseamnă multă bucurie, dar şi recunoaştere la nivel internaţional deoarece poza sa, alături de a celorlalţi câştigători, va fi expusă în Londra începând cu 18 aprilie şi, la scurt timp, expoziţia cu fotografiile câştigătoare vor pleca într-un turneu mondial. „Mă simt onorat că acest premiu vine din partea celui mai prestigios concurs de fotografie din lume“, adaugă el.

Povestea pozei care i-a adus premiul

Imaginea câştigătoare îl înfăţişează pe Vasile Oanea din satul Breb, Maramureş, un bun prieten pe care Alex îl ştie de vreo 10 ani. A fost făcută în aprilie 2018.

„Este un personaj unic. Nu a renunţat să trăiască precum strămoşii lui: are animale, o casă tradiţională de lemn, pământ, dar în acelaşi timp nu a renunţat la beneficiile pe care le oferă tehnologia în secolul XXI. El este jurnalistul satului, ca să zic aşa, e şi poet. Documentează evenimentele care au loc în Breb făcând poze, filmându-le. Îşi aşterne gândurile sub formă de versuri. Are sute de poezii scrise, sute de fotografii puse pe pereţii casei ce îi înfăţişează pe vecinii şi prietenii lui“, povesteşte Robciuc.

Mulţi oameni din lume îl vizitează şi ţine legătura cu ei pe Facebook.

„Povestea lui poate să fie surprinsă în poze şi a trecut ceva timp până să fac o fotografie şi să mă uit la ea şi să zic : asta am vrut de la bun început să surprind! asta e esenţa lui Vasile Oanea! Asta e fotografia care chiar îl reprezintă şi spune o poveste despre el. Apare privind pe fereastră după ce mi-a mărturisit povestea lui de viaţă. A rămas aşa contemplând prin fereastră. În fotografie apare înconjurat de toate lucrurile de care îi place să facă: hârtiile cu versuri, laptopul, camera foto, camera video. Este înconjurat de viaţa lui“, povesteşte Alex (foto în dreapta, credit foto: arhivă personală).

Alex Robciuc are 33 de ani, este de loc din Sighetu Marmaţiei, Maramureş, şi lucrează la un studio din Timişoara. Fotografiile sale au apărut în numeroase publicaţii din lume precum National Geographic, Lonely Planet, The Guardian, The Telegraph, Der Spiegel etc.

Mai puteţi citi:

Tânăr din Maramureş, prezent pe lista scurtă a celui mai important concurs de fotografie din lume. Cum arată imaginea selectată

Alex Robciuc este un fotograf originar din Maramureş care a ajuns pe lista scurtă a nominalizărilor la Sony World Photography Awards, cea mai importantă competiţie foto din lume.

Superba fotografie din Apuseni publicată de National Geographic. „Recunoaşterea editorilor înseamnă mult pentru mine“

Pentru Alex Robciuc, un fotograf îndrăgostit de România, căutarea unghiului perfect e obişnuinţă. Cel mai recent proiect al său a primit o recunoaştere cum nu se aştepta: faimoasa revistă National Geographi i-a publicat una dintre imaginile suprinse de el în ţinutul Apusenilor.

Ardealul, cel mai interesant loc din lume care trebuie vizitat în 2016. Verdictul, dat în „Lonely Planet“, unul cele mai citite ghiduri turistice de pe mapamond

Transilvania a fost plasată pe primul loc în secţiunea „Regiuni“ a topului „Lonely Planet Best in Travel 2016“, unul dintre cele mai apreciate şi influente ghiduri turistice din lume.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: