Povestea emoţionantă a cercetătorilor octogenari ajutaţi de studenţi să fugă din calea războiului din Ucraina

Un academician de 85 de ani şi soţia sa de 82 de ani, cercetător în fizică nucleară, au reuşit să ajungă în România după ce au fost salvaţi din infernul războiului de un grup de studenţi din Asia Centrală, care l-au recunoscut pe bărbat „de la televizor”. Studenţii i-au întâlnit pe cei doi octogenari în timp ce fugeau din Kiev şi i-au luat în grupul lor, asigurându-i că nu îi vor lăsa singuri până când nu vor ajunge într-un loc sigur.

Astfel, au ajuns în România pe la vama Sighetu Marmaţiei, unde au fost preluaţi de Fundaţia Părinţi Salvatori, care le-a găsit un loc la un hotel din Vişeu de Sus. „Aseară târziu, am fost chemat la cortul de triaj al ISU pentru că a sosit un nou grup de refugiaţi, studenţi din Asia Centrală. Printre ei, pe o bancă, un cuplu de octogenari. Obosiţi, speriaţi, cum sunt mai toţi care sosesc la noi. Am văzut însă pe loc că oamenii aceştia sunt altfel. Mi-au spus că ei ar dori să rămână în România până la terminarea războiului, aşa că în mintea mea am început să caut soluţii pentru un nou cuplu de octogenari”, spune Vasile Vlaşin, preşedintele fundaţiei.

După ce le-a găsit un loc la căldură într-o cafenea situată chiar lângă vamă unde au putut aştepta confortabil, în scurt timp s-a găsit o soluţie şi pentru ei. „Aproape de miezul nopţii au ajuns cu bine la locul care le va fi „acasă” până la sfârşitul războiului”, mai spune Vasile Vlaşin. Este vorba despre un hotel din Vişeu de Sus, al cărui patron a acceptatsă-i cazeze gratuit şi să le ofere o masă caldă.

Oameni de ştiinţă

Impresionant este faptul că cei doi vârstnici au fost oameni de ştiinţă, femeia fiind cercetător în fizică nucleară, iar soţul său, chirurg oncolog, membru al mai multor Academii de Ştiinţe Medicale din lume, distins cu multiple Ordine ale statului ucrainean.

„Noi le-am oferit cameră şi un prânz cald. La micul dejun şi la cină le duce soţia mea de mâncare. Asta a fost tot ce am putut noi să facem pentru ei, dar nu cunoaştem limba şi nu putem să comunicăm cu ei”, declară Ioan Coman, proprietarul hotelului în care au fost cazaţi.

Acesta este cel de-al doilea cuplu de octogenari sosiţi în România în ultimele două zile. Primul cuplu este instalat de două zile la acelaşi hotel din Vişeu de Sus. Veniţi din Odessa, cei doi au povestit că au vrut să meargă la o nepoată care trăieşte în Germania, însă aceasta i-a refuzat.