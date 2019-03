Patru sportivi maramureşeni cu nevoi speciale, pe podium la Jocurile Mondiale de Vară, Special Olympics, din Abu Dhabi

Jocurile Mondiale de Vară, Special Olympics, din Abu Dhabi este cel mai important eveniment sportiv mondial dedicat persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. Competiţia, organizată cu sprijinul Special Olympics România şi Hope and Homes for Children, a avut loc în perioada 7 – 21 martie. La startul acesteia, la probele alergare şi mini suliţă a concurat şi Suzana Varga, o tânără în vârstă de 35 de ani pentru care problemele cu care se confruntă nu reprezintă un impediment în câştigarea unei medalii de aur. Consecventă, obişnuită cu concursurile de acest gen, Suzana a declarat la plecarea din ţară:

„Am fost la mai multe competiţii sportive, şi la Şuior şi la Târgovişte şi mi-a plăcut la toate. Am luat medalii peste tot unde am fost. Sper că şi aici să iau medalii şi să mă comport cât mai bine. Îmi place să particip şi să concurez la aceste probe”.

A crezut în ea, a trecut peste nevoile speciale pe care le are şi la finalul competiţiei de mini suliţă a urcat pe podium, cu medalia de aur la gât.

„Cum am ajuns în Dubai am început antrenamentele. M-am pregătit mult. Sunt foarte fericită că am luat aur. La venirea în ţară am fost aşteptată cu flori. La finalul lui mai mă pregătesc să merg la Braşov la o altă competiţie”, a declarat Suzana Varga.

Alături de Suzana, şi alţi colegi de-ai ei din sistemul de protecţie au ajuns acasă cu medalii. Este vorba despre Daniel Tănase – medalie de aur la mini suliţă, medalie de argint la 100 metri, Alina Estera Moldoveanu – medalie de argint la 100 metri, medalie de bronz la mini suliţă. La competiţie a mai participat şi Ioan Negrea, acesta calificându-se pe locul VIII la proba de 100 metri.

„Performanţele tinerilor noştri ne dovedesc încă o dată că abilitatea este ceea ce contează, nu dizabilitatea. Este important să reţinem că, indiferent de situaţie, toţi suntem egali şi de noi depinde cum exploatăm şansele oferite de viaţă pentru a performa. Este încă o dovadă că în sistemul de protecţie specială avem copii şi tineri talentaţi, cărora viaţa nu le-a oferit întotdeauna ceea ce cu siguranţă ar fi meritat, dar care au demonstrat încă o dată că se poate! Mulţumim reprezentanţilor Fundaţiei HHC România pentru că au fost alături de tinerii noştri“, a declarat Alina Coste Mădăras, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş.

Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics sunt organizate după modelul Jocurilor Olimpice – la fiecare patru ani – şi reprezintă cel mai mare eveniment sportiv şi umanitar din lume în 2019.

