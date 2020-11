Pandemia Covid-19 schimbă regulile la munte. Staţiunile montane se pregătesc de deschidere

Primele ninsori deja s-au abătut asupra României, iar în majoritatea domeniilor schiabile, tunurile de zăpadă artificială sunt pregătite să funcţioneze la capacitate maximă.





În Cavnic, la domeniul SuperSki, tunurile au fost pornite încă în urmă cu câteva zile, însă temperaturile puţin prea ridicate de moment le-au pus pe pauză din nou. În funcţie de temperaturi, proprietarii speră să poată să îi întâmpine pe pasionaţii sporturilor de iarnă începând cu data de 8 decembrie.

Pentru a se asigura că sezonul se va desfăşura fără probleme, proprietarii domeniilor schiabile au făcut şi investiţii. Aceştia au luat deja măsuri şi se pregătesc cu noi reguli pentru a se asigura că distanţa minimă recomandată va fi respectată de către toţi cei care se vor aventura la zăpadă.

”Oamenii trebuie să stea la distanţă şi să poarte mască, astea sunt principalele reglementări. Noi nu avem instalaţii închise, iar asta ne ajută. Pe telescaunul de două locuri vor putea urca câte două persoane doar dacă sunt din aceeaşi familie, sau singuri dacă sunt separat. Pe teleschiuri oricum va urca doar câte o persoană”, a explicat Oana Poenaru, administator SuperSki Cavnic.

Cum masa nu poate fi luată în restaurant nici în acest moment, aici proprietarii au luat decizia de a realiza un geam de servire pentru comenzile la pachet. O altă schimbare va fi şi faptul că masca sau cagula devin obligatorii pentru toţi cei care se vor afla la pârtie.

”Inclusiv la parcare am decis montarea unor bariere pentru ca în cazul în care numărul de persoane va fi limitat, să putem ţine evidenţa fără probleme. Pentru a evita aglomerarea la cozi, pentru a evita ca oamenii să stea apropiaţi, am făcut marcaje pe jos care să îi ajute să menţină distanţa. Şi la centrul de închirieri am făcut modificări, în sensul că am mărit zona de aşteptare şi va fi limitat numărul de persoane care vor putea intra în acelaşi timp înăuntru, pentru a putea asigura un spaţiu de 4 metri pătraţi pentru fiecare persoană. Echipamentele bineîneţeles, vor fi dezinfectate, dar asta se întâmpla şi înainte”, arată Oana Poenaru.

Actualele restricţii par însă să dea peste cap planurile românilor. Dacă în urmă cu un an, în această perioadă gradul de ocupare al hotelului de la baza pârtiei era de 100%, în acest an acesta a scăzut la jumătate. ”Nu ştim cum va fi în continuare, e posibil ca oamenii să îşi facă rezervările cu doar câteva zile înainte, pentru a fi siguri că pot veni şi nu există restricţii. Oamenii spun că vor să vină, dar vor să aştepte să vadă că totul e sigur”, spun administratorii.

