Oraşul care trăieşte aproape exclusiv cu energie produsă din dejecţii animaliere. Instalaţia a costat 5 milioane de euro

Oraşul Seini este primul din ţară care îşi produce energia electrică pentru iluminatul public în regie proprie. Instalaţia de biogaz preia dejecţiile animaliere şi, printr-un proces de ”fermentaţie anaerobă”, se transformă în biogaz, care apoi este transformat în energie electrică. În urma acestui proces mai rezultă două componente care vor fi valorificate: energie termică şi îngrăşământ bio.

Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” a fost implementat în urmă cu doi ani, de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a fost finanţat dintr-un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi un grant de la Fondul Global de Mediu, precum şi din fondurile proprii ale oraşului Seini şi ale Consiliului Judeţean Maramureş, a arătat primarul Gabriela Tulbure.

Ea a mai arătat că proiectul poate fi extins, altfel că energia termică rezultată în urma fermentaţiei va putea fi utilizată. În acest sens, primăria va cumpăra două sere, unde se vor cultiva legume pe tot parcursul anului. „O să fie o investiţe de la bugetul local, de eficientizare a instalaţiei de biogaz. Pentru că instalaţia de biogaz, pe lângă cei 370 de kw/h energie electrică, mai produce 420 kw/h energie termică, care acum merge în aer. şi pentru asta ne-am gândit să facem cele două sere”, explică viceprimarul Octavian Bodea.

Tot pentru eficientizarea staţiei de biogaz, primăria va achiziţiona două autobuze electrice, pentru care urmează în cel mai scurt timp să se depună proiectul pentru reducerea emisiilor de monoxid de carbon. În cadrul acestui proiect, însă, vor mai fi modernizate unele drumuri ocolitoare. „Pe lângă achiziţionarea celor două autobuze electrice se vor moderniza mai mulţi kilometri de străzi din zona de deal şi drumuri ocolitoare”, a mai spus viceprimarul.

Unul dintre drumurile care vor fi modernizate trece în zona „pe sub deal” şi va avea rolul unui drum de centură. „De la Viile Apei, pe lângă drumul judeţean, mai există pe sub deal un drum, o centură. Dacă se întâmplă ceva, un accident pe drumul judeţean, sau se blochează cumva, drumul de sub deal va fi o alternativă”, mai spune el.

Sere încălzite de agentul termic produs de staţia de biogaz

Cele două autobuze vor avea maxim 20 de locuri şi vor circula între Seini, Viile Apei şi Săbişa. Vehiculele electrice vor fi încărcate la depoul ce se va construi lângă staţia de biogaz.

Tot în cadrul acestui proiect vor fi cumpărate două sere, care vor fi încălzite cu energia termică rezultată în urma proceselor de fermentaţie de la staţia de biogaz. Viceprimarul spune că, aici, elevii de la liceul tehnologic din Seini, care are un profil agricol, vor putea face practică. „Noi avem foarte multă energie termică, avem 400 kw energie termică din care doar o mică parte este folosită la încălzit fermentatorul, restul merge în aer”, explică viceprimarul.



Tocmai acesta a fost motivul pentru care s-a gândit folosirea energiei termice la încălzirea unor sere care vor putea produce pe tot parcursul anului. Acestea vor fi amplasate pe o suprafaţă de 10 ari şi vor fi încălzite printr-un sistem de registre, verticale sau orizontale. „Am văzut că la unele sere sunt registre verticale, pe lângă perete, dar am văzut că sunt registre pe pământ. ţeava de încălzire merge pe lângă rând, iar pe lângă ţeava de încălzire merge picurătorul de apă şi planta creşte pe lângă cele două conducte”, mai explică vieprimarul. Serele moderne ar putea fi acoperite cu două straturi de folie de nailon, printre care se injectează un strat de aer care are rol izolator.

Proiecte de milioane de euro

Materia primă pentru staţia de biogaz este acoperită în mare parte de la fermele din Seini, însă şi de la alte ferme din judeţ. Instalaţia de biogaz produce energia electrică folosită la iluminatul public, de asemenea la clădirile aparţinând primăriei. Pe de altă parte, în urma proceselor din staţia de biogaz rezultă digestatul lichid şi solid, care este refolosit ca îngrăşământ. „În urma procesului de fermentare rezultă două componente: una lichidă şi una solidă. Cea lichidă se poate folosi ca fertilizant şi pentru irigat, iar cea solidă se poate folosi şi ca atare, dar se poate şi usca. Există un tunel de uscare care foloseşte agent termic rezultat în urma procesului de cogenerare, se poate usca şi însăcui şi este un fertilizant de bună calitate. Are proprietăţile de patru ori mai bune decât gunoiul proaspăt de vacă”, mai arată viceprimarul.

Staţia de biogaz de la Seini reprezintă o investitie de peste trei milioane de euro. Proiectul privind eficientizarea staţiei de biogaz prin achiziţionarea autobuzelor electrice şi construirea serelor şi modernizarea drumurilor este un proiect în valoare de aproape cinci milioane de euro, din care aproximativ 40% vor fi folosiţi pentru modernizarea drumurilor, realizarea pistelor de bicicletă etc. Proiectul complet mai vizează realizarea celor două rampe de la podul peste Someş ce se află în construcţie, dar şi reabilitarea unui drum agricol ce porneşte înainte de intrarea în Seini dinspre Apa şi va avea două ieşiri. Una la Valea Zugăului, care e la limita dintre Seini şi Viile Apei, iar cealaltă ieşire va fi în zona păşunii din Viile Apei. Drumul va putea fi folosit ca o centură ocolitoare pentru cei care vin dinspre Satu Mare şi vor să ajungă spre Negreşti, pentru că va ocoli localitatea Seini şi va degreva traficul, dar va fi, în acelaşi timp, o alternativă mult mai scurtă.