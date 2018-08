Olarul care investeşte 20.000 de euro pentru construirea unui cuptor de pâine public. „Doamna mea mi-a spus: «Nu fi zgârcit, împarte banii cu comunitatea»“

Cu ani în urmă, în orăşelul mineresc exista un cuptor, situat în apropierea pieţei, unde gospodinele veneau să coacă pâinea din aluatul pe care îl făceau acasă. Era o ocazie de socializare, dar avea şi un rol util în comunitate. Cuptorul nu mai există de mulţi ani, nimeni nu mai ştie exact unde era amplasat, dar Daniel Leş a decis să reînvie această tradiţie, cu mici modificări.



„Avem un proiect cu primăria să fac un cuptor în centrul oraşului. Va fi făcut din banii mei, pentru că vreau să ducem mai departe această tradiţie. Omul, să poată să vină cu pâinea, să şi-o facă acolo, să legăm comunitatea” spune el. Investiţia va fi de aproximativ 20.000 de euro, iar ideea i-a venit după ce a jucat într-o reclamă la un cuptor cu microunde, filmată în Coreea de Sus. A fost o experienţă intersantă. Nu a spus suma cu care a fost plătit, dar a decis, împreună cu soţia lui, ca o parte din bani să o redea comunităţii.



„Datorită acelui cuptor cu microunde se naşte acest cuptor. În primul rând, aici e un proiect social. După ce am făcut acea reclamă, doamna mea a spus: nu fi zgârcit, împarte banii cu comunitatea. Şi mi-a făcut o provocare: să renunţ la jumătate din bani şi să fac un act social. Aşa s-a născut ideea acelui cuptor, a cărui poveste eu doar am auzit-o, dar mă gândesc să merg un pic spre latura umană, în sensul că o să am o listă cu toate văduvele şi familiile sărace din Baia Sprie, care nu pot să-şi permită o pâine, şi o listă cu cei bogaţi”, explică Daniel Leş.



Potrivit proiectului său, cei care vor cumpăra o pâine de la cuptorul respectiv, vor mai plăti una pentru o familei săracă. „Dacă vrei două pâini, vei mai plăti două pentru săraci. Voluntarii o să ducă pâinea la bătrâini acasă, o să stea de vorbă cu ei, se leagă oarecum generaţia tânără cu generaţia bătrână, mai învaţă unii de la alţii, poate că cei tineri îi învaţă pe cei bătrâni să comunice cu nepoţii lor, aflaţi cine ştie pe unde”, mai spune el.

Pe de altă parte, gospodinele care vor dori să-şi facă pânea la cuptorul din oraş, vor putea să o facă gratis, aşa cum era odinioară. „Vom avea un fochist pe care să-l plătim, o să vedem, poate Ocolul silvic ne pune la dispoziţie lemn de foc, iar eu sunt dispus să plătim fochistul, care tot timpul să încingă cuptorul şi cei care vor să vină să-şi coacă pâinea în cuptor, sunt liberi să vină, fără să-i coste mai mult decât o donaţie, bani pe care să-i dea tot în folosul comunităţii”, mai spune el.

Daniel Leş mai arată că va folosi cuptorul şi ca un punct de atracţie pentru turişti, fiind vorba de un loc unde turiştii să poată vedea cum se fabrică o pâine în mod tradiţional, cum se macină făina la o râşniţă de piatră, fără să folosească energie electrică. „Vreau să dotez cuptorul cu o mică moară, obiecte vechi şi nu numai, de producere a făinii. O să folosesc acele răşniţe din piatră, iar făina care se va face din grâu nemodificat genetic va fi făcută acolo, la răşniţa manuală, din piatră. O să fie o mică moară primitivă. Totul va fi manual, fără să folosim curent electric absolut deloc, să-i învăţ pe copii, pe tineri, că se poate fabrica pâinea şi fără tehnolgie modernă. Dacă e vorba de o pâine sănătoasă, trebuie să-i educăm că se poate fără să consumăm energie”, mai explică el.

Proiectul este în parteneriat cu primăria Baia Sprie, care va concesiona o bucată de teren de un ar şi jumătate, pentru extinderea despre care vorbea. El a luat exemplul din marile centre culturale, care au astfel de puncte gastronomice artizanale, cu demonstraţii. „Vor fi wokshopuri de făcut pâinică, unde vor învăţa să facă pâinea tradiţional, vor aştepta până iese pâinea din cuptor, să o guste, să o miroase, timp în care vor asculta poveşti din Baia Sprie”, mai spue Daniel Leş.

Olarul din Baia Sprie face turism într-un mod aparte. El are o pensiune unde cei care-i trec pragul au posibilitatea să participe la lecţii de olărit, el însuşi fiind un meşter olar, meserie moştenită de la tatăl său. Pe de altă parte, unii dintre turişti au ocazia să fie cazaţi în case minereşti, vechi de 200 de ani, pe care el le-a salvat de la distrugere şi în care s-au păstrat şi obiectele vechi ce au aparţinut locatarilor.

