Ministrul Sorina Pintea, după o vizită la spitalul din Sighetu Marmaţiei: „La Secţia de Psihiatrie sunt cele mai proaste condiţii!“

În cadrul vizitei întreprinse la Spitalul Municipal din Sighetu Marmaţiei, ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a fost însoţită de către primarul localităţii Sighetu Marmaţiei, prefectul judeţului Maramureş, Vasile Moldovan dar şi de către managerul unităţii medicale, Radu Dan.

„Am vrut să am o radiografie asupra ceea ce s-a întâmplat cu pacienţii care au fost ţinuţi în acele condiţii pe care le-aţi văzut cu toţii, pacienţi care nu erau ai secţiilor de psihiatrie ale Spitalului Sighet. Aceste secţii au un număr de 323 de paturi pentru psihiatrie acuţi şi cronici. Reprezentanţii ONG-urilor au reclamat lipsa personalului aferent activităţilor specifice îngrijirii acestor pacienţi, activităţi improprii. Am vrut să văd cu ochii mei care este realitatea. Din păcate, au dreptate! Spaţiile sunt improprii cazării pacienţilor cu afecţiuni psihice. Din ceea ce am văzut aici la Sighet, din punctul de vedere al unui om care cunoaşte sistemul, nu putem vorbi de soluţii bune pentru pacienţi”, a arătat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.





Condiţiile găsite la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei au făcut-o pe Sorina Pintea să regândească dialogul cu Comisia de Psihiatrie pentru a găsi soluţii clare.





„Va trebui să regândim discuţiile pe care le-am avut în Comisia de Psihiatrie din cadrul Ministerului Sănătăţii, cu reprezentanţii ONG-urilor. Aici sunt cele mai proaste condiţii! În ultimii 15 ani nu s-a alocat nimic. Cei care spun că un anumit partid nu a făcut nimic ar trebui să tacă. Cu toţii nu au făcut nimic. Nu putem să-i îngrijim cu cârpeli pe aceşti pacienţi. Voi avea o discuţie din nou cu Comisia de Psihiatrie pentru nişte programe foarte clare. Am început discuţiile cu ministrul Fondurilor Europene pentru a avea nişte bani pentru reabilitarea acestor secţii. Prin urmare, măsurile imediate vor avea un caracter organizatoric, pe care conducerea Spitalului Sighet, Primăria Sighet şi cu sprijin guvernamental le vor lua imediat. Lucrurile nu sunt cum trebuie”, a declarat Sorina Pintea.

