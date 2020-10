Ministrul Monica Anisie cere anchetă după apariţia unor imagini cu un elev pălmuit de o învăţătoare

„Astăzi am aflat de pe pagina de Facebook a lui Andy Popescu, dintr-o înregistrare video, că mai mulţi elevi de la o şcoală din localitatea Borşa, judeţul Maramureş, au fost loviţi de o profesoară. Am contactat personal atât inspectorul şcolar general, cât şi inspectorul şcolar general adjunct ai inspectoratului şcolar, solicitându-le ca luni dimineaţă să înceapă o anchetă la respectiva unitate de învăţământ, iar la finalul acesteia, să întreprindă toate măsurile necesare impuse de lege. Mă întristează să aflu despre astfel de incidente! Cu toţii trebuie să reacţionăm ferm şi imediat, cu toleranţă ZERO la violenţa în şcoli”, a postat Monica Anisie pe pagina sa de Facebook.

Contactat telefonic, primarul oraşului Borşa, Sorin Timiş, a declarat că incidentul ar fi avut loc în urmă cu circa două săptămâni, iar conducerea şcolii ar fi luat deja măsuri. „Eu am fost anunţat în urmă cu două săptămâni de ceea ce s-a întâmplat. Am vorbit cu doamna director şi mi-a spus că s-au luat măsuri, dar mai departe nu ştiu ce s-a întâmplat, luni dimineaţă voi vorbi din nou la şcoală să vedem ce s-a întâmplat. Probabil că au discutat în comisia de disciplină despre cele întâmplate. Din câte mi s-a spus, doamna profesoară este însărcinată şi probabil o fi avut ceva probleme. Faptul că s-a trezit doamna ministru după două săptămâni, e de apreciat, a declarat Sorin Timiş, primarul oraşului Borşa.

VIDEO

Vă recomandăm să mai citiţi:

VIDEO Scandal imens în faţa unui liceu, provocat de tatăl unui elev. Poliţiştii au folosit arma şi spray-ul lacrimogen

VIDEO Cum se apără Monica Anisie în scandalul pe care l-a declanşat certând o învăţătoare din judeţul Ialomiţa