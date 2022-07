Micii benzinari, între ciocan şi nicovală. Ori vând ilegal sub preţul de achiziţie, ori măresc preţul la pompă, pentru a acoperi reducerea de 50 de bani la litru

Un alt proprietar de benzinărie mică a explicat că pentru a putea aplica acea reducere de 50 de bani, respectiv 25 de bani din adaosul propriu, a trebuit să mărească preţul cu 5 bani, pentru a nu vinde sub preţul de achiziţie.

„Mă obligă să vând sub preţul de achiziţie - cel puţin cantitatea pe care o mai am de luna trecută - ceva ce este ilegal. Eu am un adaos de 20 de bani. Eu, ca retailer (vânzător către clientul final, n.r.), am 20 de bani. Aveam stoc, ieri, de 6.000 de litri, luaţi de luna trecută. Statul mă obigă să vând cu 50 de bani mai ieftin, că-mi dă 25 de bani înapoi. Dar tot rămân cu 5 bani sub preţul de achiziţie. Eu nu înţeleg aşa ceva. Nici nu este legal să vând aşa”.

Florin, proprietar de benzinărie