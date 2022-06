Mărturia elevului erou care a salvat o femeie pe punctul de a fi tâlhărită: „M-am înfipt în el şi l-am ţinut vreo 5 minute la pământ până a intervenit Poliţia”

„Stăteam pe bancă. Am încercat să sar gardul. Nu mi-a reuşit. Am ieşit pe poartă şi bărbatul trăgea de femeie undeva în zona asta de aici în momentul în care m-am înfipt în el şi am încercat s-o ajut pe femeie”, a declarat Peter Vas-Gal.

În ajutorul său au sărit şi alţi colegi de-ai săi, dar şi doi bărbaţi. Unul dintre ei, un şofer care a văzut totul din trafic.

„Automat am oprit maşina, am mers la locul faptei. Agresorul era foarte agresiv. L-am imobilizat cu încă o persoană. Chiar domnul era primul. După aia am venit eu că el nu putea să facă faţă. Abia l-am ţinut. L-am ţinut poate vreo 5 minute la pământ până ce a intervenit poliţia”, a afirmat martorul.

„Între timp, deja cei doi bărbaţi stăteau şi o ajutau pe doamnă să scape de atacator, un cuplu, destul de tinerei, 20-25 de ani aproximativ, a trecut pe lângă noi fără să zică nimic. Bărbatul era destul de înalt, cam 1 metru 80, bine făcut..nu a spus nimic, numai a râs”, a mai spus adolescentul erou.

Gestul tânărului i-a impresionat pe oameni

„Un gest care ar trebui să fie absolut normal şi firesc şi care ar trebui să fie luat drept exemplu de toţi locuitorii, de tânăra generaţie în mod special şi cred că probabil oricine altcineva ar fi fost în acea situaţie s-ar fi bucurat să primească o mână de ajutor. Bravo lui”.

Gestul său a ajuns şi la urechile profesorilor săi de la liceul Nemerh Laszlo.

„Cred că a reacţionat spontan pentru că noi punem accent pe dezvoltarea civică a elevilor. Întotdeauna îi îndemnăm să fie empatici, respectuoşi şi să fie atenţi unul la celălalt”, a declarat Lengyel Krisztina, profesoara instituţiei de învăţământ.

Femeia i-a mulţumit băiatului pentru actul său de curaj.