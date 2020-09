Maramureş are cel mai tânăr preşedinte de Consiliu Judeţean: pe liberalul Ionel Bogdan, în vârstă de 33 ani

Ionel Bogdan a fost cel mai tânăr candidat la şefia CJ Maramureş. Este membru PNL de 11 ani, iar în 2017 a fost desemnat preşedinte al Organizaţiei Judeţene PNL Maramureş. În prezent ocupă şi funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

”Rezultatul pe care îl înregistrez astăzi la nivelul judeţului Maramureş şi pe care PNL îl înregistrează astăzi este rezultatul maramureşenilor. Este victoria tuturor maramureşenilor care au crezut într-un plan pentru judeţul Maramureş, care au crezut în planul lui Bogdan şi care au crezut că putem produce o schimbare aici, în judeţul Maramureş.

Victoria pe care PNL o înregistrează astăzi în judeţul Maramureş este o victorie importantă la nivel naţional şi aici în judeţul Maramureş, deorece noi, în această formulă a echipei PNL în care am fost aleşi în 2017 ne-am atins toate obiectivele pe care ni le-am propus: am câştigat europarlamentarele, am câştigat alegerile prezidenţiale detaşat, am câştigat alegerile locale împotriva tuturor alianţelor şi împotriva tuturor, pentru că trebuie să fim cinstiţi şi corecţi, am fost singuri împotriva tuturor!”, a declarat Ionel Bogdan după aflarea rezultatelor oficiale.

