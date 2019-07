Mamă rămasă pe drumuri cu şapte copii. Cum s-a mobilizat comunitatea pentru a-i construi casă. „Un domn ne-a donat tot betonul“

Femeia care îşi creşte singură cei şapte copii este originară din Satul Mic, comuna Craidorolţ, judeţul Satu Mare. Aceasta a rămas pe drumuri în urmă cu aproximativ un an şi 3 luni, după ce soţul ei a venit acasă din Italia şi a vândut casa în care locuiau.

Implicarea primarului



Cazul femeii din Satu Mare a fost mediatizat de către jurnaliştii sătmăreni. Angajaţii Primăriei Onceşti au văzut ştirea şi i-au prezentat-o primarului. Edilul a luat legătura cu femeia.

„Am o pensiune şi le-am oferit o locuinţă în comuna Onceşti. Familia s-a integrat, iar mâncare, hrană tot ce au avut nevoie, inclusiv haine le-am cumpărat. Ce am mâncat noi, familia, le-am dat şi lor. Mă bucură faptul că copilaşii se vor bucura de un adăpost şi o casă şi de ce nu, şi de un loc de muncă după ce vor termina şcoala. Dacă Dumnezeu îmi va da putere, în fiecare an, voi fi alături de o familie, două, trei şi o să îi ajutăm cum putem”, a spus Matei Godja, primarul comunei Onceşti.

Concert caritabil pentru mama cu cei şapte copii

Motivată de exemplul personal, Ioana Maran, inspector de specialitate la Centrul de Informare Turistică din Onceşti şi vicepreşedinte al Asociaţiei „Mândru-i Maramureşu” împreună cu doctoriţa din localitatea Onceşti au decis să facă ceva pentru familia din Satu Mare. Astfel, a doua zi de Paşte au organizat un concert caritabil, iar suma obţinută, aproximativ 21.680 de lei şi 850 de euro a fost folosită pentru amenajarea unei case pentru familia cu opt suflete. Pentru că avea să devină un proiect de suflet l-au denumit sugestiv „Casa sufletului tău”.

„Am crescut fără tată, am rămas fără tată de mică şi ştiu cât de greu este să creşti şapte copii cu un venit foarte mic şi să nu ai condiţii. Un domn ne-a donat tot betonul pe care l-am folosit la fundaţia casei, după aceea un alt domn ne-a plătit tot fierul beton. Avem oameni alături de noi care au lucrat ca şi voluntari. A doua zi de Paşte am făcut un concert caritabil şi am adunat 21.000 de lei şi 850 de euro. Din această sumă am achiziţionat terenul în valoare de 2.500 de euro, am cumpărat casa în valoare de 5.500 de euro. Aici mai avem de plătit 3.500 de euro. Avem deja fundaţia turnată, decopertăm casa şi am dat jos de pe pereţi. Casa este foarte bună, cu patru camere, de lemn. Am modificat un pic la ea. Sus în acoperiş am făcut două camere şi jos avem două camere, baie, hol şi living şi acum o montăm”, a precizat Ioana Maran, inspector de specialitate la Centrul de Informare Turistică din Onceşti şi vicepreşedinte al Asociaţiei „Mândru-i Maramureşu”.

Lucrările au început în data de 11 iulie şi se preconizează că noua casă a familiei va fi sfinţită în 25 august. Aceasta a fost amenajată cu ajutorul voluntarilor din comunitate, inclusiv al mamei care îşi creşte singură cei şapte copii. Împreună au muncit cot la cot de dimineaţă de la ora 07:00 până seara la 21:00.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: