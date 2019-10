Lorena, studenta care a ales Danemarca: „În România nu este neobişnuit ca tinerii cu studii universitare să lucreze la McDonalds“

Recent, Lorena a acceptat să vorbească despre ea într-un interviu acordat publicaţiei daneze Dr.dk. În cadrul acestuia, tânăra a evidenţiat aspectele care au determinat-o să se numere printre cei peste 33.000 de români pe care Danemarca i-a adoptat de-a lungul timpului. S-a decis să plece la studii universitare în Danemarca la îndemnul tatălui ei. Fiind prima la învăţătură şi beneficiind de burse şcolare, tânăra s-a lovit de zidul provocării la 18 ani, când s-a trezit singură, departe de casă, într-o ţară de vis, cum o vedea chiar ea.

„Am intrat în panică. Mentorul meu încă nu a răspuns. I-am scris şi l-am sunat, dar la celălalt capăt era o tăcere completă. Zborul din România spre Danemarca a fost primul meu zbor şi a mers bine. Dar acum stăteam în sala de sosiri cu rucsacul şi simţeam cum frustrarea se răspândeşte în mine. Trecuseră şase-şapte ore de când am aterizat şi nu aveam habar dacă aş avea unde să dorm în noaptea respectivă. Acordul a fost că ar trebuit să-i scriu mentorului meu de la Business Academy Kolding când am ajuns. În câteva zile, am început profilul economic, iar o studentă mai în vârstă a fost numită să aibă grijă de mine. A trebuit să dorm cu ea până să pot prelua apartamentul. Cred că unii tineri români au despre Danemarca ideea că este o ţară de vis. Aşa şi este într-un fel, dar pentru prima dată aici eşti întâmpinat de un zid al provocării. Unii reuşesc să urce pe zid, alţii nu”, a spus Lorena în interviul acordat publicaţiei Dr.dk.

„În România nu este neobişnuit ca tinerii cu studii universitare să lucreze la McDonalds”

Lorena provine dintr-o familie modestă, care munceşte 10-12 ore pe zi în domeniul construcţilor. Nu au nici maşină, dar Lorena a ştiut de fiecare dată că pentru a ajunge departe singura ei şansă este să performeze la şcoală. Astfel, a ajuns să fie prima la învăţătură din clasa ei, iar rezultatele sale au reprezentat cel mai mare motiv pentru ca tânăra să fie beneficiară a burselor de studiu.

Lorena. FOTO: dr.dk

„Visul meu era să cheltuiesc banii de bursă studiind în Australia, dar era prea scump. Mai mult, era foarte departe. Dar atunci tata mi-a sugerat Danemarca. El a spus: «Dacă te-ai gândit să te muţi în străinătate, de ce nu în Danemarca? Acolo poţi crea o viaţă mai bună decât aici». Atât tatăl meu, cât şi eu am cunoscut alţi tineri români care au studiat în Danemarca. Ştiam că programele sunt gratuite şi de înaltă calitate. În plus, salariile au fost vizibil mai bune şi pentru noii absolvenţi a fost mai uşor să obţină locuri de muncă. În România, nu este neobişnuit ca tinerii cu studii universitare să lucreze la McDonalds. Este foarte dificil să obţii un serviciu ca proaspăt absolvent, deoarece companiile au un singur lucru în minte atunci când angajează: experienţă, experienţă şi din nou experienţă. Dar cum să câştigi experienţă dacă nimeni nu îţi oferă o şansă? Perspectivele de viitor incerte din România m-au făcut să accept propunerea tatălui meu de a merge în Danemarca”, a mai arătat Lorena în interviul acordat publicaţiei daneze.

„Intenţionăm să rămânem aici mulţi ani. Poate tot restul vieţii noastre“

Chiar dacă i-a fost grea acomodarea în Danemarca, într-o ţară departe de casă, de prieteni sau de părinţi, Lorena a reuşit să se caţere pe zidul danez. Astfel, în urmă cu doi ani a fondat „Comunitatea Culturală Româno-Daneză”, o asociaţie prin intermediul căreia a cunoscut poveştile de viaţă şi ale altor români care trăiau în Danemarca, scopul acesteia fiind de a-i ajuta pe conaţionali să nu se simtă singuri odată cu venirea într-o ţară străină.

„Aş dori să compar mutarea din România în Danemarca cu un tânăr de 18 ani care se urcă pe un zid. Trebuie să-l urci bucată cu bucată. Am făcut asta şi după trei ani sunt pe cale să deţin un loc cu adevărat bun. Am renunţat la finanţe şi am trecut la Tehnologia arhitecturală şi Managementul construcţiilor la VIA College College din Horsens. Astăzi lucrez în depozit la o companie de expediere a mărfurilor din Kolding. De asemenea, merg la lecţii de daneză şase ore pe săptămână. Iubitul meu şi cu mine intenţionăm să rămânem aici mulţi ani. Poate tot restul vieţii noastre. Pentru că, deşi mi-e dor de familia şi natura mea din Maramureş, chiar cred că Danemarca este o ţară drăguţă!”, a conchis Lorena.

