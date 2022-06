Laptele de măgăriţă, ingredientul bizar dintr-un săpun natural. Producătorul a recompus şi săpunul preferat al reginei Victoria, reţeta fiind populară

Săpunul folosit de regina Victoria era produs din ingrediente sută la sută naturale. Reţeta este publică, însă doar pasionaţii de aceste produse naturale ştiu să-l fabrice.

Unul dintre ei este Ovidiu Bandrea, un băimărean de 51 de ani care, după ce a avut probleme cu pielea, s-a apucat, la recomandarea medicului, să folosească produse de îngrijire din ingrediente naturale.

Apoi s-a gândit că poate să şi le fabrice singur, iar de aici şi până la a face o mică afacere din asta nu a mai fost decât un pas.

„Am început să le produc în 2017. Am început cu săpunurile, apoi am început să fac şi alte produse. Aveam nişte probleme de piele şi doctorul mi-a recomandat să folosesc săpunuri naturale. M-am gândit să caut pe internet ceva săpunuri şi am dat de un tutorial. M-am uitat la el şi m-am gândit că nu-s aşa de prost încât să nu-l pot face. Şi am făcut. Şi mi-a reuşit foarte bine”, spune el acum amuzat.

Dar această necesitate s-a transformat încet în pasiune.

„Am luat prima dată uleiuri mai rafinate, ce am găsit la supermarket şi am încercat. Am făcut o mică formă, le-am turnat şi au ieşit foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult. De multe ori am vrut să renunţ, pentru că vânzările nu merg. Dar a devenit un hobby şi nu mai pot renunţa acum. Îmi place foarte mult ce fac” Ovidiu Bandrea

Denumiri haioase, ingrediente bizare

Pentru că produsele sunt realizate cu ingrediente naturale, omul inventiv le-a dat nume pe măsură. Astfel, pe masa lui pot fi găsite produse care se cheamă „Câmpul cu flori”, „Moş Martin”, „Negresa” sau „Capra cu trei iezi”. Nu e greu de înţeles că produsele conţin ulei esenţial din flori de câmp sau lavandă ori iasomie, miere, lapte de capră sau cărbune ori mac. Acestea din urmă au efectul de exfoliere, iar lavanda sau iasomia, mai spune el, relaxează pielea.

Un alt produs care atrage atenţia este săpunul cu lapte de măgăriţă. Pare bizar ca acest ingredient să fie folosit la un săpun, dar producătorul are o explicaţie.

„Efectul este hidratant, dar în special vitaminizat, laptele de măgăriţă fiind cel mai apropiat, ca şi compoziţie, de laptele de mamă. Are complexul de vitamine B, A şi se găseşte în diferite combinaţii cu lavandă, ceară de albine sau gălbenele, miere sau tărâţe”. Ovidiu Bandrea

Săpunul folosit de regina Victoria, „piesa de rezistenţă”

Săpunul cu lapte de măgăriţă este căutat, dar nu este cel mai popular produs. Cel mai căutat este cel pe care îl folosea şi regina Victoria. Se spune că iubea acest săpun, făcut din ingrediente naturale, care îi hidrata pielea şi o proteja de razele soarelui.

Brown Windsor Soap a fost unul dintre câştigătorii Marii Expoziţii din 1851, prima expoziţie universală, denumită uneori Crystal Palace Exhibition cu referire la Palatul de Cristal (structura temporară în care a avut loc). A fost o expoziţie internaţională care a avut loc în Hyde Park, Londra, în perioada 1 mai - 15 octombrie 1851.

Expoziţia a fost deschisă chiar de către regină, iar acest săpun a fost unul dintre câştigători, devenind preferatul ei.

Reţeta lui este publică pe internet, însă doar pasionaţii pot să-l producă, deoarece are nevoie de multe ingrediente. „Săpunul Brown Windsor, folosit de Regina Victoria, este făcut din ulei de măsline, ulei de palmier, ulei de cocos, de scorţişoară, bergamotă, chimen, cuişoare şi unt de shea. Are foarte mare succes. Are efect antioxidant, hidratant, dar şi protecţie împotriva razelor soarelui”, mai spune Ovidiu Bandrea.

Pe lângă săpunuri, la mare căutare sunt cremele cu ardei iute sau ghimbir, care calmează durerile reumatice, dar şi cele hidrantante sau antirid, toate făcute din ingrediente naturale.

Nu poate supravuieţui din vânzarea lor, pentru că nu adus afacerea până la acel nivel, însă el spune că preferă să vândă produse mai puţin, dar de calitate. În plus, nici capacitatea de producţie nu este foarte mare, aşa că menţine producţia la nivel de hobby.

