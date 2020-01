Gripa aviară a ajuns în România. Sute de găini vor fi incinerate la o fermă din Maramureş

Reprezantanţii Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă Maramureş presupun că tulpina virusului depistată la găinile din ferma de la Seini, este cea care face ravagii în Polonia şi Ungaria. Păsările ar fi intrat în contact cu virusul transportat de zburătoarele sălbatice care în tranzitul lor prin Romania au răspândit virusul. Virusul a intrat în hala prin ventilator. Incinerarea va dura 3 zile şi va fi făcută cu un incinerator mobil adus din Satu Mare.

UNCPR cere interzicerea importurilor de carne de pasăre şi de ouă din Polonia

Gripa aviară a atins sau chiar face revagii în câteva ţări europene, iar Uniunea Naţională a Crescătorilor de Păsări din România (UNCPR) cere autorităţilor române să ia o serie de măsuri de urgenţă pentru ca epidemia să nu ajungă şi la noi. Concret, Ilie Van, preşedintele UNCPR, cere interzicerea importurilor de carne de pasăre şi de ouă din Polonia, ţară care este cel mai serios afectată de această epidemie. Conform organismelor europene alte astfel de focare au fost descoperite şi în Slovacia şi Ungaria. „Noi considerăm că ar trebui urgent interzise importurile din Polonia. Avem şi noi capacitatea de a produce carne de pasăre, nu trebuie să importăm din Polonia. Această ţară are în fiecare an probleme şi ar trebui să respecte condiţiile tehnice, dacă vrea să activeze în piaţa comună. Anul trecut a umplut toată Europa de Salmoneloză, acum are probleme cu gripa aviară”, declară Ilie Van, citat de fermierinromania.ro.

În urma întâlnirilor de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, crescătorii de păsări nu au reuşit, încă, să convingă autorităţile că interzicerea importurilor se impune. „Se prevalează de faptul că trebuie mai întâi să emită Comisia Europeană o decizie în acest sens. Probabil că aşteaptă să vină gripa aviară peste noi, ca să interzică importurile”, afirmă preşedintele UNCPR. El subliniază şi faptul că ar trebui luate măsuri la intrarea în ţară a TIR-urilor care aduc marfă din Polonia, având în vedere faptul că este vorba de un virus care poate foarte uşor să se răspândească.

AJUNG ÎN REŢELELE DE FAST-FOOD

La rândul lui, Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (FNSIA), susţine că solicitarea este una care trebuie rapid rezolvată de autorităţile europene. „Nu trebuie neglijat că 17 la sută din produsele din carne de pasăre şi ouă aflate pe piaţa românească provin din Polonia, iar alte 20 de procente sunt importate din Ungaria. Deci o parte importantă din piaţa românească este invadată cu produse din respectivele ţări. Foarte grav este că în galantarele marilor retaileri marea majoritate a produselor de pui sunt româneşti, aşa că celedin Polonia ajung la reţelele de fast-food sau în centrele de procesare. Aşadar, există un risc imens ca prin aceste importuri să aducem în România acest virus. Economic, dar şi social s-ar produce un dezastru. Practic, ar fi distrusă întreaga industrie de creştere a păsărilor aşa cum s-a întâmplat cu cea de creştere a porcilor din cauza pestei porcine africane. Este o solicitare normală a celor din industrie, iar autorităţile de la Bucureşti şi Bruxelles trebuie să răspundă în consecinţă. Ar fi o măsură similară cu cea impusă, recent, României de forurile europene în cazul pestei porcine. Comisia Europeană a interzis exportul cărnii de porc din 29 de judeţe şi a cerut autorităţilor din România să ia măsuri pentru gestionarea focarelor de pestă porcină. Noi ne-am conformat”, a precizat Dragoş Frumosu.

EUROPA SE PREGĂTEŞTE SĂ IA MĂSURI

La sfârşitul acestei săptămâni, joi şi vineri, 16 şi 17 ianuarie a.c., la Bruxelles va avea loc o sesiune specială dedicată focarelor epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din Polonia, la care vor participa şi experţi ai Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din România. În Polonia, conform informaţiilor de până în prezent, evoluează un număr de nouă focare de gripă aviară cu subtipul H5N8, înalt patogenă, în regiunile Krasnostawski, Lubartowski şi Ostrowski. Primele focare au fost detectate la sfârşitul anului trecut, în trei ferme comerciale de curcani, în 30 şi 31 decembrie, iar la începutul anului curent boala a afectat şi fermele de găini ouătoare, potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii (USDA).

În Slovacia, de asemenea, în data de 9 ianuarie, a fost depistat un focar de gripă aviară înalt patogenă cu subtipul H5N8. În fine, luni, 13 ianuarie, a fost publicat un raport transmis Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate animală de către Ungaria, care anunţă detectarea unui focar de gripă aviară înalt patogenă de tip H5N8 la o fermă de cucani din regiunea Komarom-Esztergom, unde 53.500 de exemplare au şi fost sacrificate. Posibila sursă de infecţie este contactul indirect cu păsările sălba-

tice.

Afectează omul numai în unele condiţii

Virusurile de tip H5 care produc gripa aviară sunt letale pentru păsări, dar afectează numai în cazuri rare omul. Conform specialiştilor, se manifestă numai în prezenţa virusului gripei umane, se combină cu acesta, preiau unul de la altul anumite gene şi rezultă un hibrid patogen pentru om.În octombrie 2005, varianta H5N1 a virusului a ajuns şi în România, fiind identificat la păsări din localitatea Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea. România a fost, de altfel, prima ţară europeană unde prezenţa acestui virus a fost confirmată în mod oficial.

