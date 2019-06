FOTO Vasile Mugur, tânărul din Maramureş cu folclorul „în sânge“: „Muzica populară este o parte din mine“

Îndrăgostit de tradiţii şi de atmosfera satului maramureşean de odinioară, Vasile Mugur a fost îndrumat şi de cunoscuta cântăreaţă de muzică populară, Angela Buciu, artista care s-a oferit public să fie profesoara lui de canto pe o perioadă nedeterminată, în urma premiului special obţinut de tânăr la concursul „Emil Gavriş”.

„Muzica populară a devenit o parte din mine, nu pot să exprim în cuvinte bucuria pe care o am atunci când sunt pe scenă, când sunt în mijlocul oamenilor şi se simt bine alături de mine. În ultima vreme am întâlnit mulţi oameni care îmi cunoşteau piesele, întâlnesc oameni care mă opresc pe stradă şi îmi spun că îmi apreciază activitatea, iar asta înseamnă enorm pentru mine. Am multe planuri, multe proiecte în lucru şi sper să ajung la sufletele oamenilor prin cântecele mele”, a declarat Vasile Mugur.

A filmat primul videoclip la Paris

În timp ce se afla cu măţusa lui în vacanţă la Paris a filmat primul său videoclip. Spontan, înainte de plecare cu o zi, s-a gândit să filmeze în capitala îndrăgostiţilor clipul pentru piesa sa „Dă-mi mâna ta”. Nu cunoştea pe nimeni în domeniul acesta care se afla la Paris, iar după câteva telefoane a găsit un cameraman din Arad. Iubita din clip, căreia îi cerea mâna a fost o chinezoaică cu care s-a întâlnit întâmplător când filma.

În timp, dragostea pentru muzica populară l-a dus pe scenă şi dorinţele lui au ajuns realitate. Astăzi este unul dintre soliştii unei formaţii din Baia Mare.

„Am fost sunat de Fane Florian, conducătorul Formaţiei Profi şi mi-a propus o colaborare. Am fost foarte încântat, nu îmi venea să cred. Mi-a spus că trebuie să mergem la un eveniment împreună, că sunt singurul solist din acea seară şi speră ca totul să fie bine. Am ajuns la eveniment şi mi-a spus că nu o să cânt, doar o să asist să văd cum decurge un eveniment al Formaţiei Profi. Mai erau doi solişti care au cântat în acea seară. M-am simţit ciudat, nu ştiam cum să reacţionez. Spre sfârşitul evenimentului a spus că pot să cânt un cântec şi m-am bucurat. Am început să cânt, a început să zâmbească şi am cântat aproximativ 40 de minute. În acea seară am devenit oficial solistul Formaţiei Profi”, spune tânărul interpret de muzică populară.





Şi-a dorit să aibă un cântec care să îl reprezinte şi după multă muncă, într-un final, a reuşit să adauge la repertoriul său şi piesa „Mugur Mugurel”.

În viaţa de zi cu zi este manager de restaurant

Pe lângă muzică, Vasile Mugur şi-a dorit mereu să conducă un restaurant. În perioada liceului a lucrat ca şi ospătar la o pensiune şi atunci şi-a dat seama că este atras de această activitate. Întâmplător a găsit un anunţ de angajare şi la 19 ani s-a angajat ca lucrător în bucătăria unuia dintre cele mai mari lanţuri de restaurante de tip fast-food din România.

„Am trecut prin multe greutăţi, încercări, dar şi bucurii până să ajung la funcţia mult dorită. Am primit şansa de a demonstra ceea ce pot, iar după câteva controale în care totul a fost bine mi s-a propus să merg într-o delegaţie. Am renunţat oarecum la muzică, lucram mai mult la celălat vis. Prima mea delegaţie a fost la Braşov, cea mai grea locaţie din România. După 3 săptămâni am mers la Botoşani pentru un curs intern, atunci l-am cunoscut şi pe şeful meu, Ştefan Mandachi, omul care a făcut primul metru de autostradă. Atunci am aflat că următoarea delegaţie în care o să plec o să fie la Constanţa. Era perioada mea de glorie, îmi trăiam visul”, a spus Vasile Mugur.

Păstrător de tradiţie, Vasile Mugur are o colecţie impresionantă de 23 de costume populare. Reprezintă zona Codrului, dar în ultimul timp a început să cânte şi repertoriu din Maramureşul Istoric. Pentru tânărul interpret de muzică populară urmează o vară plină de activităţi, cu turnee în străinătate, cel mai probabil în Macedonia şi Spania.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: