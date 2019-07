FOTO Un turist a murit în Munţii Rodnei, aşteptând să fie salvat. Salvamontiştii au întârziat din cauză că maşina „cea bună“ de intervenţie este pusă sub sechestru

Bărbatul în vârstă de 68 de ani era din Deva şi, împreună cu soţia lui, au urcat la peste 2.000 de metri altitudine pentru a face o excursie. La un moment dat, acesta a suferit un atac de cord, iar soţia lui a sunat la 112 pentru a cere ajutorul medicilor. Salvamontiştii borşeni s-au mobilizat în cel mai scurt timp pentru a-i da primul ajutor, asta în timp ce paramedicul care vorbea cu femeia la telefon îi explica ce să facă pentru a-i acorda victimei primul ajutor.

La faţa locului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter SMURD, dar nici aeronava de la Târgu Mureş şi nici cea de la Arad nu erau disponibile. Astfel, salvamontiştii au urcat în munţi cu singura maşina pe care o aveau la îndemână, care nu era sub sechestru.

„Şansele de supravieţuire erau mult mai mari dacă ajungeam într-o oră”

Şeful Serviciului Salvamont Borşa, Ion Timiş a arătat că dacă salvamontiştii ar fi ajuns cu maşinile la timp, ar fi crescut şansele ca turistul să răspundă afirmativ manevrelor de resuscitare.

„Avem sechestru pe o maşină, nu pe amândouă. Dar una e o maşină donată de la o unitate care încă nu era trecută pe primărie, dar era o maşină care nu prea merge. Am folosit-o. Am mers cu ea 2 kilometri şi s-a spart şi de acolo am mers pe jos. În loc să ajungem într-o oră am ajuns în două ore jumate. O oră jumate în plus înseamnă foarte mult. Şansele de supravieţuire erau mult mai mari dacă ajungeam într-o oră. Cred că 60% sigur”, a arătat Ion Timiş.

Litigiu vechi de aproape 20 de ani

Litigiul dintre Asociaţia Composesorală Borşa şi Primăria Borşa a început în anul 2000 şi are la baza o cerere de revendicare a 17.000 de hectare de pădure. O decizie a instanţei a obligat Comisia Locală de Fond Funciar Borşa să efectueze punerea în posesie şi încuviinţează executarea silită a Primăriei Borşa şi plata unor penalităţi de 1.000 de lei pe zi, retroactiv din 2014.

Primăria din Borşa are în subordine Serviciul Public Salvamont, iar acest serviciu este dotat cu o maşină de intervenţie. Primăria din Borşa are şi o maşină de intervenţie dotată cu echipament pentru a interveni pe teren accidentat pe care o foloseşte atât la acţiunile Salvamontului cât şi la cele ale ISU, stingere de incendiu de pădure şi alte intervenţii la serviciile de asistenţă socială.

„Comisia Locală de Fond Funciar şi-a făcut datoria şi a eliberat procesele verbale de punere în posesie şi titlul de proprietate, dar Direcţia Silvică nu a făcut efectiv punerea în posesie. Şi atunci forţează nota cu sentinţa asta de sechestru până nu ajung să taie ei lemnul din pădurea lor. În loc să se lege de conturile Primăriei sau de bunurile şi terenurile pe care le are Primăria s-au gândit să pună sechestru pe maşini că, cumva blocăm activitatea Primăriei, şi nu va avea ce face primarul şi va veni cu noi de braţ şi îi va convinge pe ăia de la Direcţia Silvică să ne facă punerea în posesie. Primul lucru de care s-au legat a fost exact maşina pe care o folosim la intervenţia în situaţii de urgenţă. Pe ei nu îi interesează că fac rău cuiva, ci doar vor să le fie lor bine. Problema este în capul judecătorului. Ar putea spune că vă puteţi folosi de executări silite, dar pe bunuri imobile care nu afectează activitatea de zi cu zi. Ei în momentul de faţă pot să ducă şi serverul din Primărie. Borşenii şi-au luat pădurile înapoi, singurii care nu au primit-o în posesie pentru că nu au acte în regulă sunt acel grup de 12 persoane”, a declarat Sorin Timiş, primarul oraşului Borşa.

La solicitări cu taxi-ul

În aceste condiţii, cei de la Serviciul Salvamont sunt puşi într-o situaţie dificilă pentru a-şi duce la bun sfârşit activitatea. Tot vineri, 19 iulie, salvamontiştii au mers în munţi cu taxi-ul.





„A sunat un domn cu diabet că a plecat din Pasul Prislop înspre lacul Ştiol şi nu mai putea să se întoarcă. Mai avea vreo 3 kilometri până la locul de unde a plecat. Şi i-am trimis un taxi. Asta pentru că un judecător a dat o sentinţă fără să ţină cont de repercursini, de ce se poate întâmpla. El nu se uită ce e la Primărie?”, a spus Ion Timiş, şeful Serviciului Salvamont al Primăriei Borşa

