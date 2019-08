FOTO Rudele unui pacient dintr-un spital din România acuză cadrele medicale că l-au bătut pe bătrân. Conducerea unităţii face anchetă

Incidentul ar fi avut loc în 14 august şi a fost făcut public joi, 15 august, de către nepoata bărbatului.

„Spitalul UPU din Sighetu Marmaţie. Aşa tratament aplică în cazul celor care solicită salvarea de nenumărate ori. În cazul de faţă, acest bătrân are 78 de ani, iar domniile lor l-au «tratat». Într-o ţară normal, un om care a muncit toată viaţa lui, iar acum bătrâneţea îi dă bătăi de cap, voi, cei din UPU Sighet, aşa ne veţi trata când vom fi bătrâni? Ruşineeeee! Cel care a îndrăznit să îl lovească pe Nenea Ion, îţi spun că vei plăti pentru fapta ta!”, a scris Alina Condrat pe Facebook. Femeia a ataşat postării şi pozele cu vânătăile de pe corpul bărbatului.

După ce pozele au fost făcute publice, poliţiştii maramureşeni au deschis un dosar de cercetare.

„Cu privire la bătrânul din Sighetu Marmaţiei, care ar fi fost agresat la spitalul din municipiu, poliţiştii s-au sesizat din oficiu în urma imaginilor apărute în mediul online, l-au identificat pe bărbat şi desfăşoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a comis fapta”, a declarat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş.

Potrivit familiei bărbatului, acesta a fost transportat la Secţia de Psihiatrie, unde un angajat l-ar fi prins de mână şi i-ar fi provocat leziuni, iar în data de 15 august a fost externat din spital.

Anchetă la Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei susţine că pacientul a ajuns la Centrul de Primire Urgenţe în 14 august, în jurul orei 02:30.

„Un echipaj al Ambulanţei l-a adus. Pacientul a fost transportat la Secţia de Psihiatrie. Am demarat o cercetare internă, însă ne depăşeşte situaţia, aşa că am apelat la poliţie. Noi nu avem cum să cercetăm cazuri de agresiune. Pacientul a fost însoţit la transfer de agenţi de poliţie. Aceştia au venit la Urgenţă cu un alt pacient, încătuşat, la fel de agitat şi s-a mers cu amândoi. Avem nevoie de mărturiile agenţilor de poliţie. Am luat legătura cu aparţinătorii şi au promis că vor veni împreună cu bărbatul în cauză, să vedem cine l-a agresat. Le vom pune celor de la poliţie la dispoziţie toate persoanele implicate în incident”, a declarat Dan Dunca.

