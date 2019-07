FOTO Cum a reuşit un întreprinzător să nu mai plătească facturi la Electrica. Sistemul prin care bărbatul ar putea vinde energie electrică

De profesie economist, Vasile Florian este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea. În urmă cu un an şi jumătate, şi-a vândut o investiţie şi s-a gândit ca banii obţinuţi să îi reorienteze către o altă investiţie de viitor. Astfel, a comandat o eoliană, iar stâlpul pe care a amplasat turbina a fost montat de o echipă de specialişti în înaltă tensiune.

„Am cumpărat eoliana, sunt firme care importă astfel de lucruri din ţări ca Germania sau China. Am comandat-o şi am adus-o, personal, din Bucureşti, în lăzi din lemn. Nu am avut stâlp. Stâlpul l-am comandat tot eu. O echipă de specialişti în înaltă tensiune l-a montat. Erau stâpi de vreo 9 metri. Eu am dorit să fie la o mai mare înălţime, astfel că am un stâlp de 12 metri. Cu tot cu dispozitivul, alcătuit dintr-un schelet metalic, cu un capăt montat la stâlp, ajunge la 13 metri. Am făcut asta în urmă cu aproximativ un an şi jumătate”, spune Vasile Florian.

Cum îţi ridici o eoliană în curte

În timp, a reuşit să producă energie electrică pentru întreaga sa gospodărie situată în Preluca Nouă, iar ceea ce produce în plus înmagazinează în baterii.

„Nu a fost complicată la început investiţia, dar mai târziu s-au complicat lucrurile pentru că au apărut noi reglementări. Prima dată am făcut-o aşa, în curte, pe teren proprietate privată fără să afectez, doar pe bază de certificat de urbanism. Acuma, eu am mai pus nişte panouri fotovoltaice pentru perioadele în care nu adie vântul, ca să îmi încarce şi de la soare. Am certificatul de urbanism, din nou, pentru întreaga lucrare şi vreau să pot vinde cât am în plus”, spune Vasile Florian.

Facturi zero la energie electrică

Odată cu montarea eolienei, Vasile Florian a realizat o instalaţie paralelă cu cea de la Electrica Furnizare şi merge pe instalaţia separată. Încă nu a întrerupt contractul cu societatea de furnizare a energiei electrice, dar nu plăteşte facturile, declară zero lei, pentru că nu are consum pe ea.

„Eoliana încarcă acumulatori de Litiu-Ion. Are un converter de curent continuu în curent alternativ. Ne descurcăm pentru gospodărie, avem curentul suficient, mai ales că avem, deja, panouri fotovoltaice. Noi avem strict energie verde în gospodăria noastră. Însă, în realitate, producem şi mai mult. Am putea să dăm şi altora cu ceea ce avem. Încă nu am făcut demersurile necesare, însă dorim să vindem la cei care fac transporturi de energie. Din primăvară deja s-a reglementat pe piaţa românească şi acest gen de producţie şi vânzare. Am nevoie de acceptul de la transportatorul de energie electrică, contract cu firma care cumpărăr efectiv şi cei care distribuie energia la contor,precum şi un contor cu dublu sens şi ce produc în plus mi se va plăti cu 20 de bani”, a adăugat Vasile Florian.

Vasile Florian este de părere că investiţia pe care a făcut-o va fi recuperată în maximum 5 ani, mai ales că pe perioada în care nu adie vântul produce energie electrică prin panourile fotovoltaice montate pe acoperişul casei.

