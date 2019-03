FOTO A renunţat la munca în sistemul bancar pentru a-şi îndeplini pasiunea: fotografiază părinţi şi copii

Pe Giulia cel mai des o găseşti în studio, în preajma nou-născuţilor sau a unor familii care doresc să surprindă momente importante pentru ei. Cu zâmbetul pe buze, departe de cifre şi agitaţia de la ghişeele bancare, Giulia şi-a îndeplinit astăzi un vis din adolescenţă.







Fotografia s-a transformat în timp în viaţa ei, şi alături de familia pe care şi-a întemeiat-o, cele două reprezintă marile proiecte pe care le-a realizat. Pe primul loc pune familia, pentru care se declară o leoaică, iar fotografia este proiectul pentru care a luptă necontenit să îl ridice la rang de artă.

„Am început să fotografiez din pasiune, autodidact şi întrebând în stânga şi-n dreapta, urmărind oameni din domeniu, citind şi urmărind documentare sau tutoriale. Însa, atunci când m-am simţit deja stăpână pe partea tehnică, am luat hotărârea să încep nişte cursuri. Si l-am ales întâi pe Ovidiu Leşan, fotograf de nuntă, care m-a ghidat în lumea fotografiei de eveniment, şi cu care am ţinut şi încă ţin legătura, devenind unul dintre mentorii mei. Apoi mi-am dat seama că am nevoie de o specializare pe partea de nou-născut şi familie, şi a apărut dorinţa de a o cunoaşte pe Olga Vuscan, cea care mi-a pus bazele în fotografia de familie. Cursul care a încoronat toată munca mea, a fost cel al Şcolii de fotografie de la Sibiu, curs susţinut de Daniel Bălţat. Am făcut un efort mare, am făcut naveta Sibiu-Baia Mare timp de şase săptămâni, însă sunt mândră astăzi de ceea ce am realizat. Mai apoi, am obţinut diplomele de formator şi ultima, anul trecut, cea de evaluator. Aceasta îmi dă dreptul să notez şi să evaluez alţi fotografi care urmează să îşi obţină diploma în meseria de fotograf”, spune Giulia Strebeli.

Decizia de a renunţa la profesia de angajat bancar în favoarea pasiunii a stârnit reacţii pro şi contra în jurul ei, însă pozitivă fiind, Giulia ştia că provocarea din faţa ei avea să o motiveze. Încearcă mereu să educe oamenii spre importanţa fotografiei şi să le explice ce valoare are un instantaneu.

„Îmi place să desluşesc poveştile oamenilor, iar apoi să le transpun în imagini care spun 1.000 de cuvinte, ţinând vie amintirea acestora chiar şi peste ani. Dar mai presus de toate, ceea ce mă împlineşte şi mă defineşte este fotografia cu care mă pot apropia cel mai tare de sufletul oamenilor: fotografia de familie. Această nişă presupune să fac, la un moment dat, parte din familie. Oamenii cu care lucrez colaborează cu mine de la primele şi cele mai importante evenimente din viaţa lor şi păstrează legătura cu mine. Vorbind aici de nevoie, fotografia de familie nu era neapărat un „must have” acum vreo cinci ani. Aveam clienţi care mă întrebau de unde conceptele pe care le folosesc, iar eu le răspundeam că nu am inventat eu nici roata şi nici geaca de piele, ci că doar îmi pun amprenta asupra unor concepte existente în alte ţări mai dezvoltate, însă în stilul meu şi adăugând pasiune, implicare, dedicare, sacrificiu, multe nopţi nedormite, studiind autodidact”, îşi continuă Giulia Strebeli povestea.

Are 3 fetiţe cu vârstele cuprinse între 5 şi 10 ani, şi peste câteva luni se va bucura şi de surâsul primului băieţel. Cea mare, Maya, a tăcut, a observat şi a „furat” meserie de la mama ei. Recent şi-a lăsat părinţii plăcut surprinşi, editând o fotografie portret exact ca şi cum ar face mama ei acest lucru. A ales să fie fotograf de familie sau de nou-născuţi pesntru că este nişa care i se potriveşte cel mai bine. Experienţa de a fi mamă a trei fete şi al patrulea copil pe drum plus abilitatea formată în timp, fotografiind peste 80 de nou născuţi în ultimii doi ani, trecând peste reticenţa celor mici faţă de ideea de poză, au stimulat-o pe Giulia să devină un „fotgraf de pasiune”, cum se autointitulează şi ea.

„Acest tip de sesiune foto se adresează bebeluşilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 21 de zile, făcând excepţie până la 6 săptămâni, vârstă demonstrată ca fiind propice pentru desfăşurarea sesiunii într-un mod cât mai plăcut, atât pentru bebeluş cât şi pentru mămică. Desfăşurată în cele mai bune condiţii optime, o sesiune foto pentru nou-născuţi durează aproximativ trei ore, cea mai bună perioadă a zilei pentru fotografiere fiind dimineaţa”, spune Giulia.

„Orice poţi retuşa în Photoshop, mai puţin regretele!”, spune Giulia zâmbind, bucuroasă astăzi că a avut curajul să renunţe la un serviciu bine plătit în detrimentul pasiunii sale.



