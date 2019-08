FOTO Primul profesor titular de Limba romani din Maramureş. Ce l-a determinat pe bărbatul care a refuzat un post în Poliţie să ia examenul la 59 de ani

Absolvent al Facultăţii de Pedagogie din Bucureşti, specializarea Limba romani, Ivan Horvat a crezut mereu că poate să îşi ajute comunitatea din care face parte. Chiar dacă i s-a propus să lucreze în domeniul Poliţiei, a refuzat, convins fiind că poate să facă primii paşi în educarea comunităţii rome.

„Şimţind că suntem săraci în educaţie, m-am gândit că pot să ajut această comunitate. Am văzut cum sunt copiii. Din păcate, nu au modele. Sunt familii cu copii mulţi, abandon mult şi nu îşi continuă studiile. Mai grav este că nu îşi continuă studiile chiar dacă termină ciclul gimnazial. Salvarea acestei comunităţi este educaţia. Numai aşa putem forma o generaţie nouă, o mentalitate nouă şi un viitor. Copiii cu care lucrez şi-ar dori să continui să le predau şi la liceu, dar sunt singur, ore multe şi nu îmi permite timpul să mă organizez pentru a mă ocupa şi de ei”, a spus Ivan Horvat.

În anul 2000, Ivan Horvat a păşit pentru prima dată la catedră. De atunci, a predat la Şcoala „Petofi Sandor” din Coltău. Făcea până la unitatea de învăţământ câţiva kilometri, el locuind în Şomcuta Mare, dar niciodată nu a fost descurajat. Când îl întrebi care sunt realizările lui ca dascăl îşi aduce aminte cu mândrie de Ştefania Rezmuves, eleva care a obţinut locul III la ediţia din acest an a Olimpiadei Naţionale de Istorie şi Tradiţii Rome. Din toamna acestui an, va preda la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” din Şomcuta Mare.

Campion naţional la atletism

Ivan Horvat a practicat aproximativ 8 ani atletismul, timp în care a fost şi component al lotului naţional. Mai apoi, pasionat de fotbal, a trecut la acest sport. Spune că punctualitatea şi seriozitatea sunt aspectele care îl caracterizează, dar ambiţia a fost aliatul său în demersul de a susţine examenul de titularizare la vârsta de 59 de ani.

„În primul rând doamna inspector (n.red - Edith Lapsanszki) m-a determinat să mă titularizez. Perioada asta de învăţare am luat-o drept un exerciţiu de ambiţie. Niciodată nu am simţit că am fost discriminat şi mi-am recunoscut etnia de fiecare dată. Am venit în Baia Mare, locuiam în internat şi mă autogospodăream, dar niciodată nu am spus că nu sunt de etnie romă. Am fost chiar respectat. Munca şi seriozitatea au fost apreciate. În sport nu am ştiut că există locul doi. Pentru mine nu a existat aşa ceva, a existat doar locul întâi. Nu am ştiut să pierd”, a spus Ivan Horvat.

A vrut să renunţe la catedră din cauza sistemului care îi închidea uşi, dar şi-a găsit motivaţia de fiecare dată pentru a merge la altă portiţă. Titularizarea pe post a profesorului Ivan Horvat este cu atât mai importantă cu cât în Maramureş există un deficit de cadre didactice în ceea ce priveşte Limba romani. În judeţ există trei unităţi de învăţământ unde se studiază Limba romani şi Istoria şi tradiţiile romilor, fiind vorba despre Coltău, Şomcuta Mare şi Finteuşu Mic.

