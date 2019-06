FOTO Poliţistul local cu opt medalii la kickboxing. „Mama nu e de acord cu acest sport. În liceu îi spuneam că meg la fotbal şi mă duceam la antrenament“

Vlad Popan lucrează de aproximativ patru ani la Biroul de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Locale Baia Mare. A urmat cursurile Liceului Sportiv, la atletism, dar nu a fost niciodată atras de acest sport. Din adolescenţă, cocheta cu kickboxing-ul, sportul celor puternici, doar că mama lui nu a fost de acord cu asta. Astfel, a fost nevoit să meargă la antrenamente pe furiş.

„Practic acest sport, în primul rând pentru condiţia mea fizică, dar ca să mă pot şi apăra în caz de nevoie. Deşi mama mea nu era de acord. Pot să spun că nici astăzi nu este de acord. În perioada liceului îi spuneam că merg la fotbal şi mergeam şi mă pregăteam la kickbox. Dacă mai aveam câte o vânătaie sau o accidentare îi spuneam că am căzut pe teren, că am avut un clinci pe teren cu adversarii şi m-am accidentat”, spune Vlad Popan, agent principal în cadrul Poliţiei Locale Baia Mare.

Campion în urma unui meci susţinut cu umărul dislocat

De aproximativ doi ani s-a decis să ia kickboxing-ul în serios şi se pregăteşte intens în cadrul clubului Fit Expert KickBox Baia Mare, avându-l antrenor pe Alexandru Stan. Se antrenează cinci zile pe săptămână aproximativ o oră, o oră şi jumătate. La acestea se adaugă alergare şi ore petrecute în sala de forţă.

„Anul trecut am luat locul I la 85 de kilograme. Am avut un adversar puţin mai greu decât mine dar am acceptat să lupt. M-am prezentat la competiţie puţin accidentat, conştient că există riscul să agrevez situaţia, dar nu m-am dat bătut. Am zis să încercăm şi vedem. Din păcate, în repriza a treia am avut umărul dislocat şi am fost nevoit să lupt în acea situaţie. Am preferat să nu spun arbitrului că am această problemă pentru că putea să mă descalifice şi atunci pierdeam automat acea competiţie. Astfel, am încercat să lupt cu un singur braţ şi mă foloseam mai mult de picioare. Ştiam că am avantajul a două reprize câştigate şi era păcat să renunţ. Până la urmă am reuşit şi am câştigat locul I”, spune Vlad Popan.

Campion şi acasă, în faţa propriilor suporteri

Primul meci acasă, în faţa suporterilor l-a avut acum câteva zile la categoria 84 de kilograme, în cadrul Galei intercluburi „Cupa Kickboxing Baia Mare”. Motivat să câştige, Vlad s-a pregătit intens pentru această luptă, susţinând antrenamente şi după ce ieşea de pe schimbul II, la ora 22:00 de la serviciu. În faţa unui adversar din Sibiu, poliţistul local a reuşit să se impună şi să obţină locul I la categoria sa.

„Viaţa sportivă mă ajută foarte mult în meseria pe care o fac cu mult drag, fiind mai sigur că pot să îndeplinesc cu succes orice misiune. Datorită sportului am învăţat să îmi controlez emoţiile dar şi stările de nervozitate în momentele mai dificile pentru că nu toţi cetăţenii cu care intrăm în contact în anumite situaţii se conformează solicitărilor noastre. Din sala de antrenament am învăţat să-mi citesc mereu adversarul şi să nu subestimez niciodată pe nimeni. Sunt atent mereu la gesturile celor din faţa mea, iar în acest mod pot să reacţionez mult mai repede pentru a mă proteja pe mine, pe colegii mei şi pe cetăţenii care ne solicită în anumite situaţii dificile”, a mai adăugat Vlad Popan.

