FOTO Doi tineri din Baia Mare fac turul Transilvaniei pe biciclete pentru a salva de la moarte o fetiţă de 3 ani grav bolnavă

De profesie inginer constructor, Bogdan este un iubitor al ciclismului. Motivat de modelul unui prieten de-al său din Anglia care pedelează în fiecare an până la Paris pentru a atrage fonduri pentru o asociaţie care se ocupă de boala de care suferă tatăl său, tânărul băimărean s-a gândit să facă şi el un gest asemănător. Astfel, de la începutul lunii noiembrie a început să se antreneze şi speră ca acţiunea caritabilă să fie una de succes.

„Eu mă gândeam să fac o tură în acest an prin ţară şi am zis că ar fi bine să mă inspir din ce a făcut amicul meu. Şi atunci a apărut toată ideea evenimentului <<Tură pentru viaţă>>. E greu de spus în cuvinte ce înseamnă pentru mine că mă aflu printre bicicliştii care vor pedala în cadrul campaniei umanitare. Este o onoare pentru mine şi mă bucur foarte mult că, practicând sportul care îmi place, fac un lucru bun pentru cineva. Sper ca acţiunea să aibă succes, în sensul să se vadă nişte schimbări nu doar pe partea medicală, ci să fie şi un semnal de alarmă pentru un stil de viaţă mai sănătos. Trebuie să înceapă lumea să facă mai mult sport, să conştientizeze că anumite boli pot fi prevenite doar prin faptul că facem sport. Acuma, cazul lui Sarah este mai diferit. Este mai special pentru că, din păcate, aşa s-a născut”, a spus Bogdan Turciac.

Alături de el va pedala şi Mihai Groza, un prieten de-al său care pentru prima dată va simţi ce înseamnă să fii implicat într-o acţiune caritabilă.

„Nu am mai participat la acţiuni umanitare şi nici la vreo competiţie de ciclism. Ideea a fost a lui Bogdan, să facem o tură caritabilă. Într-o seară, stând degeaba pe Facebook, povesteam şi ne-am zis <<hai să facem o tură caritabilă>>. Amândoi am zis <<Wow! Super!>>. În acest an m-am antrenat, aşa trei-patru zile rezist pentru că am mai făcut 150-200 de kilometri. Va fi destul de greu, dar sperăm să nu ploaie pentru a nu avea probleme pe traseu. Acest proiect mă emoţionează şi pentru mine este un mod de a da un exemplu pozitiv celor din generaţia mea. Eu cred că poţi să faci orice pentru cei care au nevoie, doar să vrei”, a spus Mihai.

„Tură pentru viaţă” - 1.000 de kilometri cu bicicleta prin inima Transilvaniei

Denumit „Tură pentru viaţă”, proiectul caritabil îşi propune să aducă în atenţia publicului situaţia copiilor şi a tinerilor care suferă de amiotrofie musculară spinal. Boala este una genetică care constă în pierderea treptată a masei musculare, copilul fiind incapabil să se alimenteze, având tulburări de înghiţire, plâns fară vigoare, tuse ineficientă. „Tură pentru viaţă”, acţiune organizată de organizaţia Rotaract TEAM Baia Mare are loc în 28 mai şi se desfăşoară pe următorul traseu: Baia Mare - Cluj-Napoca - Mediaş - Sibiu - Sebeş - Orăştie - Timişoara - Arad - Oradea - Carei - Livada - Baia Mare. Echipa de ciclişti este formată din Mihai Groza, Bogdan Turciac, Romeo Panican şi Dan Porfire, acţiunea urmând a fi finalizată în 1 iunie.

Bicicliştii, dar şi organizatorii îşi doresc ca în urma acţiunii caritabile să strângă câte 1 euro/kilometru de participant pentru a putea să o ajute pe Sarah, punându-i la dispoziţie consumabile pentru un an de zile, cât şi sisteme ortopedice (verticalizator şi scaun ortopedic).

