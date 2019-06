FOTO Andrei Petruş, tânărul talent căruia muzica îi dă energie

Încă de mic, Andrei a simţit că are înclinaţii spre arta muzicală. Sprijinit de educatoarea de la grădiniţă, dar şi de către familie, tânărul şi-a pus în valoare talentul muzical moştenit din moşi străbuni.





„Străbunicul meu a fost dirijor în biserică, bunicii mei cântau în biserică, îl am pe tatăl meu care are o mare atracţie pentru muzică, mama şi sora mea care în ciuda faptului că au talent au ales să nu se dedice muzicii. Aceşti oameni împreună cu profesorii mei de canto au făcut ca muzica să devină o pasiune pentru mine. Muzica îmi dă emoţia de care am nevoie. Dacă feedback-ul din partea celor care mă ascultă este unul pozitiv, dacă văd că lumea mă ascultă cu plăcere şi cântă alături de mine, în acel moment mă simt împlinit, iar satisfacţia este imensă”, spune Andrei Petruş.

Olimpic naţional la interpretare vocală

Primele emoţii în faţa unui public i-au adus tânărului şi prima diplomă care i-a marcat cariera. Şi-a dat seama că se simte bine pe scenă şi îşi dorea nespus să transforme muzica într-un stil de viaţă. A urmat apoi participarea la festivalurile „Mamaia Copiilor”, „DreamStar Junior Music Contest”, „Armonia” , „Voinicelul”, „Poveste de Toamnă”, „Delfinul de aur” , „Sigismund Totuta” , „Chants sons sur scène”. Cu toate că a urcat pe scenă nu a uitat şi de cursurile de la şcoală. Astfel, în acest an a obţinut locul I la Olimpiada Naţională de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice, specialitatea canto clasic.

S-a calificat în bootcamp la X Factor

O experienţă de neuitat pentru Andrei a fost calificarea în bootcamp la X Factor. Avea pe atunci doar 14 ani, iar experienţa a fost una de care a avut nevoie pentru a-şi consolida cariera muzicală. Olimpic naţional, Andrei se visează pe viitor pe scena Cerbului de Aur şi Eurovision.

„E important să ştii spre ce tinzi. Eu tind spre profesionalism, şi mi-am propus să cunosc mai multe stiluri de muzică. Îmi place foarte mult muzica blues, la fel de mult îmi place jazz, muzica funk, muzica uşoară românească. Studiez de 3 ani şi canto clasic. Aş putea spune că am un repertoriu complex, rezonabil. În viitorul apropiat vreau să pregătesc noi proiecte muzicale. Să particip la competiţii de nivel naţional şi internaţional. Vreau să evoluez, să mă dezvolt şi să trăiesc fiecare moment la cote maxime. Dacă nu era muzica, probabil că aş fi ales teatrul. Pentru simplul fapt că are muzicalitate şi frumuseţe scenică”, a arătat Andrei Petruş.

Pasionat şi de chitară, Andrei a descoperit nu de mult timp că este curios şi de folclorul maramureşean. Peste un an, la terminarea studiilor liceale, tânărul îşi doreşte să fie student la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

