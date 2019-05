FOTO  Vizită neanunţată a ministrului de Interne în zonele inundate din Maramureş. Ce sfaturi dă Carmen Dan

„Pe mine mă interesează în ce măsură putem noi să sprijinim administraţia locală şi comunitatea din Săliştea de Sus, dar am înţeles că echipele operative sunt deja în teren, pentru estimarea pagubelor produse. Un lucru este sigur: acolo unde sunt aceste alunecări de teren, zonele trebuie consolidate. Trebuie să vedem cum putem ajuta administraţia locală să îşi pregătească un studiu geo pe aceste terenuri. Chiar dacă oamenii au ştiut că îşi ridică construcţii pe zone inundabile, nu putem să îi luăm şi să îi mutăm în altă parte, deci trebuie să identificăm cea mai bună formulă pentru a veni în sprijinul lor. Trebuie să intervenim în consolidarea malurilor şi construcţiilor, pentru a evita pe viitor astfel de evenimente neplăcute. Trebuie să înţelegem cu toţii că este o situaţie neplăcută la nivel naţional, însă nu poţi, în doi ani, să faci ce nu s-a făcut în 20 de ani. Însă Guvernul actual a intervenit mereu în ultima perioadă şi vom interveni şi la Săliştea de Sus. Cunosc cât de implicat şi conectat este preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, la problemele comunităţii şi vom rezolva problemele de la Săliştea de Sus. Am vrut să văd cu ochii mei despre ce e vorba, iar Ministerul Afacerilor Interne oferă mereu suport pentru comunităţile locale. În aceste zile de foc am avut mii de pompieri, poliţişti şi jandarmi care au intervenit în întreaga ţară pentru a rezolva probleme similare”, a declarat ministrul Carmen Dan, potrivit comunicatului de presă oferit de către Consiliul Judeţean Maramureş reprezentanţilor mass-media.

Potrivit aceluiaşi comunicat de presă, primarul localităţii Săliştea de Sus, Ştefan Iuga, arată că în zonă nu au mai fost asemenea intemperii de 20 de ani şi că viitura i-a luat prin surprindere.

„Nu am mai avut asemenea intemperii de peste 20 de ani, iar viitura ne-a luat prin surprindere. Sunt afectate 46 de construcţii, curţi şi beciuri, probleme fiind înregistrate în întreaga localitate. Avem şi două alunecări de teren, sperăm să primim sprijinul necesar atât de la Guvernul României, cât şi de la Consiliul Judeţean Maramureş. Personal, mulţumesc şi eu ministrului Carmen Dan şi conducerii judeţului Maramureş pentru faptul că au venit să vadă problemele cu care ne confruntăm aici, la noi acasă”, a precizat primarul localităţii Săliştea de Sus.

