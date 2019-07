FOTO  Tânăr bătut pentru 960 de lei: „Stătea în genunchi şi implora să nu îl mai bată“. Patronul se apără, poliţia face anchetă

Potrivit omului de afaceri Ovidiu Bayza, fiul său a mers joi seara la hotel pentru a-şi recupera drepturile băneşti care i se cuveneau după perioada muncită ca barman. La scurt timp, speriat, şi-a sunat tatăl şi i-a spus că patronul nu doreşte să îi dea banii.

„Bătut pentru 960 de lei”

Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a lucrat la hotel în perioada 9 mai -11 iunie. De atunci, a tot fost amânat cu plata salariului, astfel că joi seara s-a dus să îşi recupereze banii, după ce mai fusese o dată împreună cu un fost angajat care avea aceeaşi problemă.

„S-a dus acolo marţi cu încă cineva care tot aşa, nu şi-a luat salariul. Nu i s-au dat banii şi i s-a spus să vină joi. Şi ieri m-a sunat fiul meu şi mi-a spus că nu îi dau banii. I-am zis să mă pună pe speaker şi l-am rugat pe patron să îi dea banii pentru că a muncit pentru ei. Atunci patronul mi-a spus că a furat. I-am spus că dacă tot are probe în sensul ăsta să facă plângere la Poliţie, având în vedere că are şi camere de luat vederi. Între timp, fiul meu a închis şi mi-a trimis mesaj că nu mai poate vorbi că nu îl mai lasă. Am pornit spre hotel şi am mers în birou, unde era şi fiul meu. Am încercat să vorbesc cu patronul şi a început să strige la mine. Eram cu un angajat de-al meu şi i-am spus fiului meu «Hai să plecăm că nu are rost». Eu am ieşit pe intrarea principală, iar angajatul care era cu mine a ieşit pe cea secundară şi l-a chemat pe fiul meu cu el. Dar când angajatul meu l-a chemat pe fiul meu să vină, a văzut cum poarta pe care a ieşit se închidea şi cum pe fiul meu îl trăgeau înăuntru”, a spus Ovidiu Bayza, tatăl tânărului bătut.

Tatăl băiatului povesteşte că în timp ce se îndrepta spre maşină a văzut cum vin agenţii de la o firmă de pază. Atunci a pus mâna pe telefon şi a sunat la 112.

„Au sărit şi l-au măcelărit. Fiul meu mi-a povestit după aceea că stătea în genunchi şi implora să nu îl mai bată. Am sunat la poliţie, iar când dânşii au venit i-au găsit pe toţi înăuntru. Când eram la poliţie am înţeles că după 7 minute de la apelul meu la 112 au sunat şi cei de la firma de pază. Agenţii de pază au încercat să muşamalizeze. Prima dată l-au bătut şi apoi au sunat la 112, reclamând că fiul meu a făcut scandal”, a completat tatăl tânărului.

Patronul se apară pe Facebook

Tatăl băiatului bătut a făcut public scandalul pe Facebook, iar la postarea sa patronul hotelului s-a apărat, prezentând procesul verbal încheiat de agenţii de pază.

„Am fost solicitaţi de patronul hotelului pentru un scandal. Când am ajuns, am fost întâmpinaţi de un individ recalcintrant care înjura şi ameninţa. L-am rugat să înceteze pentru că deranjează clienţii de la piscină şi l-am poftit înăuntru să ne lămurească ce s-a întâmplat exact. Înăuntru, la fel, pe un ton rudicat, ne ameninţa ştiind că se mai află afară cu două persoane. La un moment dat a înjurat-o pe patroana care a intrat puţin înăuntru. După circa 2 minute a fugit în depozit lovind pe unul dintre colegi. A luat o sticlă spartă şi ne-a ameninţat. L-am imobilizat şi am chemat poliţia. Totodată, intrând în depozit a distrus mai multe baxuri cu băuturi ameninţând că distruge totul dacă nu facem ce zice el”, se arată în procesul verbal.

Poliţia cercetează cazul

Băiatul bătut a primit joi seara primele îngrijiri la Unitatea de Urgenţe Primire a Spitalului Judeţean din Baia Mare, iar vineri, 5 iulie, a revenit la medicul legist pentru a-şi scoate certificat constator. De asemenea, tatăl acestuia a depus o plângere şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş, după ce a descoperit că patronul nu l-a angajat pe tânăr cu forme legale.

„Poliţia municipiului Baia Mare a fost sesizată prin apelul de urgenţă 112 despre faptul că, în incinta unui local de pe strada Mihai Eminescu, are loc un scandal. La faţa locului, patrula de siguranţă publică a identificat doi bărbaţi: unul de 29 de ani şi altul de 45 de ani, care, pe fondul unor neînţelegeri privind anumite drepturi băneşti, s-au agresat reciproc. Ambele persoane au făcut plângere şi vor fi cercetate, una sub aspectul comiterii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, purtare abuzivă şi distrugere şi alta pentru ameninţare, distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a arătat Cecilia Grozavu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş.

Tatăl băiatului a spus că îşi va căuta dreptatea şi în instanţă, acţionând în judecată patronul hotelului şi agenţii de pază care i-au bătut băiatul.

