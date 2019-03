FOTO Un poliţist de frontieră a pictat pereţii secţiei de pediatrie a unui spital din România

Desenul a reprezentat una dintre micile plăceri ale copilăriei lui Florin, când pe orice copertă de caiet sau foaie încerca să deseneze diverse obiecte, persoane sau animale. A fost remarcat de părinţi, care erau de fiecare dată impresionaţi când, bucuros, Florin le arăta ce talent se ascunde în inima lui.

„Această pasiune necesită, după părerea mea, un talent nativ şi un oarecare simţ al creativităţii mai dezvoltat sau mai ascuţit. Însă în toate aceste cazuri, fără o şlefuire sau fără o practică îndelungată nu ajungi să îţi etalezi în mod plăcut privitorului talentul. Am exersat mult, am greşit şi şters deseori, am zâmbit sau m-am timorat cu fiecare linie trasă sau tuşă de culoare până să ajung să-mi fac plăcute lucrările. Cele mai îndrăgite lucrări sunt cele destinate copiilor, acestea reprezentând de cele mai multe ori personaje sau eroi din desenele animate. Personal pot spune că îmi plac toate, fiindcă deşi diferite, am pus pasiune în fiecare, în acelaşi mod”, povesteşte Florin Rad.

În prezent, poliţistul de frontieră „mută” din cărţi sau desene animate foarte multe benzi desenate cu supereroi sau personalităţi pe un perete alb, cucerind sufletul celor mici. Munca nu o delimitează la lucrări complexe sau lucrări uşoare fiindcă toate necesită o atenţie sporită, în toate trebuie sa găsească dimensiunile şi amestecul de culoare. La final, în toate lucrările pe care le realizează depune acelaşi efort. A pictat orice, de la domnitori, regi, scriitori sau poeţi cunoscuţi până la mici fluturi sau motive florale, dar nu a uitat niciodată că menirea pasiunii sale este să ofere celor din jur bucurie. Astfel, a acceptat să se implice voluntar în decorarea pereţilor de la Secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, de la Biblioteca Municipală Sighetu Marmaţiei, dar şi de la Direcţia de Asistenţă Socială Sighetu Marmaţiei.

„La nivelul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei a fost iniţiat un proiect de voluntariat prin care s-a dorit înfrumuseţarea Secţiei de Pediatrie. Am fost invitat să pictez, am acceptat iar rezultatul a fost unul uimitor chiar şi pentru mine. Pereţi care aduc bucurie, veselie şi care-i fac pe cei mici să uite uneori motivele trecerii pragului acestei secţii. Am fost mândru de rezultat. Pe pereţi se regăsesc poveştile copilăriei dar şi eroi sau personaje din desenele animate, toate aducând şi stârnind reacţii de bucurie şi uimire în rândul celor mici. Faptul că am şi eu doi copii m-a făcut să accept fără nicio îndoială acest voluntariat. De acelaşi rezultat m-am bucurat şi în urma altor activităţi de voluntariat desfăşurate la Biblioteca Municipală Sighetu Marmaţiei şi Direcţia de Asistenţă Socială Sighetu Marmaţiei, unde prin culoare şi nuanţă am reuşit să aduc bucurie în ochii tuturor”, spune Florin Rad.

La 34 de ani, îmbină perfect meseria cu pasiunea, şi ştie că fără sprijinul celei mai înverşunate susţinătoare din viaţa lui, soţia Domnica, nu ar fi reuşit să evolueze constructiv de la o lucrare la alta.

„Meseria mea de baza este cea de poliţist de frontieră. Sunt încadrat la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei de aproximativ 13 ani şi care, după părerea mea, completează oarecum pasiunea mea fiindcă în ambele domenii poţi avea satisfacţii personale şi profesionale. Deciziile luate sunt importante, iar simţul creativ şi cel vizual pot fi puse în valoare într-un mod corect şi adaptat situaţiei atât în artă cât şi în meseria de poliţist de frontieră”, a spus Florin Rad.

Poliţistul de frontieră îşi prevede un viitor colorat, cu pensula în mână, dând viaţă unor eroi de desene animate precum Batman, Superman, Ţestoasele Ninja, Spiderman sau zâne şi prinţese, picturi unde îşi lasă de fiecare dată o bucăţică din suflet, dar în care nu uită de cei mici, pentru că, după cum o spune chiar el, „sufletul” fiecărei picturi sunt copiii.

