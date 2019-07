FOTO  Peşte Piranha pescuit din apele Barajului Firiza. „Mă gândesc la consecinţe, deoarece sunt turişti care fac baie...“

Potrivit jurnalmm.ro, peştele a fost pescuit la sfârşitul săptămânii trecute, iar captura nu a fost una singulară. Mai exact, mai mulţi pescari care şi-au petrecut timpul liber pe Barajul Firiza au scos la mal câteva exemplare de Piranha.

„Aseară (n.r. duminică seara, 21 iulie) când am fost la pescuit am avut ocazia să prind şi eu un Piranha la Barajul Firiza. Am auzit că au fost prinşi mai mulţi peşti, e o surpriză pentru mine, dar mă gândesc la consecinţe deoarece sunt turişti care fac baie, iar acest peşte este recunoscut pentru ferocitatea şi dinţii săi foarte ascuţiţi”, a declarat pescarul pentru aceeaşi sursă.

Piranha este denumirea sub care sunt cunoscute speciile de peşti carnivori sau omnivori de apă dulce care vieţuiesc în oceanele din America de Sud. Probabil că modificările climatice au determinat ca acest peşte să transforme Barajul Firiza într-un habitat propice lor. Peştii Pirahna au cinci rânduri de dinţi ascutiţi şi bine dezvoltaţi.

