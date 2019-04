FOTO  Incendiu la Primăria Băseşti. Activitatea administrativă se va muta temporar în Căminul de Cultural din localitate

Miercuri dimineaţa, 3 aprilie, în Băseşti a avut loc o acţiune de verificare a sirenelor de alarmare din localitate, doar că verificare s-a dovedit a fi o intervenţie în toată regula. Potrivit primarului localităţii, flăcările au pornit dintre cele două clădiri, sediul primăriei şi anexa, într-un loc în care erau depozitate containerele de plastic pentru gunoiul menajer.

„Eram cu pompierii şi când am văzut ce se întâmplă am crezut că e o glumă. Totul s-a întâmplat extrem de rapid, în cinci minute focul era deja sus. Am reuşit să salvăm documentele din sediul administrativ şi aparatura. Am chemat deja un expert şi un arhitect pentru a ne face necesarul şi a estima valoarea pagubelor. Practic trebuie refăcută toată clădirea primăriei. De la parchet, tencuit interior-exterior. A căzut tavanul, trebuie refăcut acoperişul în totalitate la ambele clădiri, instalaţiile electrice. Arhiva pe care o păstram în anexă este udă, sperăm să o putem recupera”, a spus Ioan Călăuz, primarul localităţii Băseşti.

Flăcările au cuprins acoperişul Primăriei Băseşti, dar şi al anexei învecinate, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 150 de metri pătraţi.

„Incendiul a fost lichidat, cauza probabilă a fost depozitarea jarului nestins lângă materiale combustibile (stive containere ecologice). La faţa locului au intervenit două echipaje de la Garda de Intervenţie Cehu Silvaniei, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Băseşti şi un echipaj de la Garda de Intervenţie Fărcaşa”, a declarat Lucian Jacodi, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj.

Întreaga activitate administrativă va fi mutată în Căminul Cultural

Începând de joi, 4 aprilie, activitatea administrativă a Primăriei Băseşti se va muta în Căminul Cultural. Asta până când sediul va fi refăcut în totalitate.

„După data de 20 aprilie, se va vota bugetul propriu al Consiliului Judeţean. Vom constitui fondul de rezervă, şi dacă va fi necesar vom aloca sumele pentru refacerea sediului primăriei. În acelaşi timp, vom face demersuri la Guvernul României pentru ca localitatea Băseşti să primească sumele necesare pentru acoperirea efectelor incendiului. Anul trecut am primit sume importante de bani şi sunt convins că vom avea succes şi în acest demers”, a spus Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.

