FOTO Furt la pont în Baia Mare. Cum a rămas un bărbat fără 11.000 de euro în câteva secunde

Furtul a fost comis marţi seara, 17 decembrie. Hoţii au intrat într-un apartament de pe strada Moldovei din Baia Mare şi s-au dus direct la sertarul unde băimăreanul îşi ţinea banii. Sistemul de alarmă s-a pornit instant, dar sirena acustică din apartament nu a fost activată, semn că aceasta a fost anihilată de hoţi. În 4-5 minute reprezentanţii firmei de pază la care era conectat sistemul de alarmă au venit la faţa locului, dar hoţii erau deja plecaţi.

„Am sistem de alarmă conectat la dispeceratul Sica Guard. A sunat sistemul de alarmă în jurul orei 18.35, dar nu a sunat şi sirenă acustică în apartament. Au venit băieţii în aproximativ 4-5 minute. La ei la dispecerat le-a apărut o efracţie pe zona 1, care e în holul apartamentului, după care, o altă efracţie, tot în aceeaşi zonă, la vreo zece secunde diferenţă”, a povestit bărbatul pentru aceeaşi sursă citată.

Bărbatul a fost sunat de către agenţii de la firma de pază şi imediat ce a ajuns acasă s-a dus direct la sertarul unde ştia că îşi ţinea banii.

„Banii mi-au fost în dormitor, în primul sertar de sub televizor. Când am ajuns, m-am dus direct la acel loc. Sertarul era deschis. Lipsea borseta cu bani. 9.000 de euro plus alte 100 de milioane vechi. Au fost cei de la poliţie. Au luat probe de la faţa locului plus butucul de la uşă”, a mai arătat păgubitul.

Butucul uşii a fost ridicat de către poliţişti. FOTO: baiamare24.ro

Potrivit unor surse din anchetă, uşa de acces în apartament prezintă urme de forţare, iar oamenii legii nu exclud varianta ca hoţii să fii folosit chei potrivite pentru a intra în apartament.

„În urma sesizării furtului, poliţiştii au intervenit de urgenţă la faţa locului. S-a constituit echipă complexă de cercetare care desfăşoară activităţi specifice pentru identificarea autorilor şi recuperarea prejudiciului”, a arătat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş.

Citeşte şi