Exemplul românului care donează regulat sânge de ani de zile, deşi se teme teribil de ace: „Poţi fi mândru de sângele tău!“

Mihai Tămaş are 34 de ani şi lucrează în marketing. Pasionat de gătit şi voluntariat, acesta nu a uitat ce înseamnă cu adevărat sintagma „a-ţi ajuta aproapele”. Astfel, a început să doneze sânge pentru cei aflaţi în suferinţă. Prima dată a făcut acest lucru în anul 2004, sensibilizat de problemele de sănătate pe care le avea un coleg de armată.

„Un coleg avea nevoie, suferise un accident şi a avut o intervenţie chirurgicală. De atunci nu am donat constant, doar din când în când, însă de prin 2014 mi-am facut un obicei din asta. Alături de colegii din Rotaract am iniţiat un proiect (Donează sânge, salvează vieţi) o acţiune amplă de constientizare a importanţei donării de sânge şi a trebuit să mă documentez cu privire la acest subiect. Abia atunci am realizat ce înseamnă cu adevărat lipsa de sânge din spitale, gravitatea acestui lucru si faptul că suntem pe penultimul loc în Europa la donat. De atunci donez constant, o dată la 4 luni, şi o fac cu inima deschisă şi cu tot dragul. Donarea de sânge salvează vieţi, nu prezintă riscuri şi este la îndemâna tuturor persoanelor”, spune Mihai Tămaş.

Sângele donat o singură dată poate ajuta trei persoane să trăiască. Mihai Tămaş este conştient de acest lucru şi tocmai de aceea în ultimii cinci ani a donat sânge de 26 de ori, mai exact aproximativ 12 litri.

„Poţi să fii sigur că de sângele tău este întotdeauna nevoie şi că ar putea fi de folos chiar cuiva drag ţie. Majoritatea oamenilor nu se gândesc că vor avea vreodată nevoie de sânge dar mulţi chiar au nevoie. Poţi fi mândru de sângele tău. Este ceva ce nu poate fi cumpărat cu bani. El poate fi doar donat de la o persoană la alta. E ceva ce poţi oferi «din inimă». Şi ai suficient. E simplu şi rapid. Durează doar o jumătate de oră să donezi la un centru de recoltare. E un mod de a arăta că-ţi pasă de ceilalţi oameni din jurul tău. E un lucru corect şi bun pe care poţi să-l faci fără prea mare efort. Când conştientizezi toate aceste lucruri începi să accepţi cu mai multă uşurinţă frica de ace. Donarea de sânge ar trebui să facă parte din agenda fiecărui român, să fie un mod de viaţă şi să promovăm asta măcar prin puterea exemplului”, a adăugat Mihai Tămaş.

De fiecare dată când trece pragul Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureş, Mihai are inima cât un purice din cauza fricii necontrolate faţă de ace şi înţepături, dar nu are de gând să se oprească din a-i ajuta pe alţii cu picătura care salvează o viaţă.

