Elevi batjocoriţi la un colegiu din Baia Mare. Motivul pentru care s-a ajuns la această situaţie tensionată

Acoperişul Şcolii „Petre Dulfu” a fost afectat de furtuna din anul 2017. Chiar dacă timpul a trecut, lucrările de reabilitare au fost începute doar în luna iunie a acestui an, astfel că elevii de gimnaziu trebuiau să fie relocaţi într-un alt spaţiu. Decizia de relocare a fost luată de către consilierii locali, în cadrul unei şedinţe de îndată a Consiliului Local Baia Mare. Potrivit acestei hotărâri, elevii de gimnaziu ar trebui să rămână în noul spaţiu până la finele lunii decembrie, dar în realitate acest termen ar putea fi devansat deoarece lucrările de execuţie de la Şcoala „Petre Dulfu” stagnează.

Cereri de transfer la o altă şcoală

Odată cu începerea anului şcolar au apărut şi problemele. Liceenii care învăţau la Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” au început să fie batjocoriţi, înjuraţi şi chiar ameninţaţi de către elevii care au fost relocaţi. Mai mult, din lipsă de spaţiu, unele cursuri sunt ţinute pe holuri, iar elevii au ajuns să fie supravegheaţi de poliţişti locali şi jandarmi pentru a fi evitate furturile şi bătăile. În aceste condiţii, liceenii au formulat o adresă către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi conducerea unităţii de învăţământ în care au semnalat situaţia tensionată din şcoală. Mai mult, mulţi dintre ei şi-au cerut deja transferul la alte unităţi de învăţământ din Baia Mare.

„Suntem batjocoriţi şi nu ştim ce se va întâmpla până în decembrie. Nu putem efectiv să fim liniştiţi. De multe ori se închide cu cheia uşa de la clasă, în timpul orelor, pentru că vin şi deschid uşa şi ne înjură. Colegele mele au fost pipăite, li s-a furat telefonul. Nu mai putem aşa”, a spus un elev.

„Suntem agresaţi verbal. Sar la gâtul nostru la bătaie, ni se cer bani. Deja nu mai ştim ce să facem. E mult ce se întâmplă la şcoală”, a mai spus o elevă.

Liceenii au refuzat chiar să intre la orele de curs şi au solicitat explicaţii, iar acestea au fost evazive. Li s-a cerut de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Maramureş să aibă răbdare. De asemenea, reprezentanţii instituţiei care veghează asupra actului educaţional susţin că vor lua măsuri de protecţie a elevilor, doar că nu au precizat care sunt acestea.

„Important pentru elevii acestei şcoli este faptul că se vor reîntoarce într-o unitate de învăţământ reabilitată la standarde europene. Au fost identificate soluţii pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi au fost analizate soluţii pe termen mediu şi lung”, au arătat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Directorul unităţii de învăţământ aşteaptă o soluţie şi a cerut reprezentanţilor Primăriei să ofere una, doar că aceasta întârzie să apară. Între timp, liceenii au depus deja cereri de transfer la alte unităţi de învăţământ din Baia Mare.

Relocaţi cu o săptămână înaintea începerii anului şcolar

La Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” au fost relocaţi aproximativ 350 de elevi de clasele zero-VIII. Existau variante de a rămâne în Şcoala „Petre Dulfu” şi a folosi doar spaţiile de la parter, prin rotaţie, însă pentru a le oferi condiţii decente de studiu, consilierii locali au decis relocarea lor. Cu o săptămână înainte de începerea noului an şcolar, conducerea liceului a aflat de decizia relocării.

„În aceste condiţii, am căutat soluţii pentru ca lucrurile să iasă bine. Am făcut un calcul să vedem numărul de săli care li s-ar potrivi, dar nu s-a luat în calcul că suntem liceu tehnologic şi avem laboratoare la care nu se poate schimba destinaţia. În final, am luat act de necesitatea preluării şi am decis ca în spaţiul atelierului am pus elevii mici, de la clasele zero, I, II pentru ca să fie complet separaţi de elevii noştri. La parter am pus tot elevi din clasele mici şi celelalte etaje le-am împărţit între elevii noştri şi cei veniţi de la Şcoala «Petre Dulfu»”, a spus Adalbert Meheş, directorul Colegiului Tehnic „C.D. Neniţescu”.

