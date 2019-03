Eleva cu origini asiatice care i-a scris preşedintelui Iohannis, nemulţumită de rezultatul la olimpiadă: „Lucrurile merg cum merg în acest sistem“

„Anul acesta sunt clasa a XII-a şi am ales să mă concentrez pe examenul de bacalaureat, însă doamna profesor de logică m-a abordat spunându-mi că în acest an lucrările se vor trimite în alt judeţ, astfel anul acesta poate fi anul nostru. Nu am avut nici un moment de ezitare şi nu am avut nevoie de vreo secundă de cugetare, răspunsul a fost fără doar şi poate da. Am făcut unele sacrificii, am absentat de la unele materii care nu reprezintă o importanţă la fel de mare ca şi istoria, materie de bacalaureat, însă mi le-am asumat. Eram conştientă că acesta este anul meu, ultima mea şansă în care să arăt ce ştiu, de ce sunt eu capabilă, să mă fac remarcată nu atât pentru mine şi viitorul meu la o facultate de drept de exemplu cât pentru munca, timpul acordat, stresul şi sacrificiile doamnei profesor Nan Lavinia, un profesor cu o dedicaţie şi un respect pentru domeniul de activitate pe care nu l-am mai văzut nicăieri”. Aşa îşi argumentează Jasmine Louisa Chen decizia de a participa şi în acest an la Olimpiada de logică.

Aşteptările elevei nu au reflectat însă şi realitatea. În momentul în care s-au afişat rezultatele, Jasmine Louisa Chen a contestat nota, motivată fiind că lucrarea ei a fost mult mai bună decât punctajul obţinut.

„Nu era cu putinţă, în aceeaşi seară am făcut şi contestaţie. Între timp am făcut rost de subiecte şi barem. Aveam o singură eroare în lucrare, un polisilogism, eroare din neatenţie şi grabă. Ştiu regulile polisilogismului cum îmi ştiu scrie numele. În urma primei corecturi am aflat că domnii profesori care mi-au verificat lucrarea, neluându-mi o diagrama Euler corectă în considerare în cadrul raporturilor de opoziţie, în baza relaţiei de contrarietate, diagrama permite posibilitatea reprezentării în două moduri, am pierdut 60 de sutimi. Nota mea reală era 9,20 fără nici un fel de dubiu, notă pe care am sperat să o obţin în urma contestaţiei. Nici măcar pe aproape. Având ca premise următoarele afirmaţii, doamna profesor care a fost chemată în comisia de contestaţii de la noi din liceu ştia că am avut diagrama corectă şi nota mea a fost 8,55 în urma contestaţiei, am formulat singură concluzia pe care mi-o asum în proporţie de 100% că clasamentul nu trebuia schimbat de nicio culoare şi sub nicio formă”, spune Jasmine Louisa Chen.

Colegiul la care învaţă eleva nu doreşte să se amestece în problema semnalată de aceasta

Contactat de reporterii Adevărul, directorul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” spune că cele semnalate de eleva Jasmine Louisa Chen reprezintă o problemă personală a acesteia.

„Este o problemă personală a elevei pe care eu nu am cum să o rezolv sau să o contest. Este o elevă normală, absolut OK, nu pot să spun că a creat probleme instituţiei de invăţământ”, a spus Marius Crăciun.

Decisă că i s-a făcut o nedreptate, eleva a transmis o sesizare către Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi chiar şi preşedintelui Klaus Iohannis. În scrisoarea deschisă, eleva cere să i se ofere şansa de a participa la faza naţională a Olimpiadei de logică, sperând în continuare că România încurajează performanţa şi susţine drepturile elevilor români.

„Lucrurile merg cum merg în acest sistem, nu am intenţionat să fac o tragedie din ce s-a întâmplat pentru că, din nefericire nu sunt nici prima, nici ultima care încearcă să schimbe ceva, să tragă un semnal de avertizare. Nedreptatea a fost făcută şi am primit refuzul clar în ceea ce priveşte modificarea notei de 8,55 în nota reală de 9,20, aşadar dacă aveam o şansă la redistribuirea lucrării, aceasta mi-a fost luată fără nicio părere de rău. Ce aş aştepta ca răspuns la ce am scris aici? Nu multe. Schimbările nu au loc pe moment, în secunda sesizării unei nereguli cu atât mai mult din partea unei eleve de liceu. Sper doar că, în viitor poate, munca elevilor şi a profesorilor să conteze mai mult ca o funcţie înaltă de exemplu. Absolut nici un copil nu merită să-i fie luată şansa la succes şi rezultate încă de dinaintea înscrierii la un concurs. Mi-aş dori foarte mult să pot participa la etapa naţională, să demonstrez tuturor că într-adevăr a avut loc o nedreptate şi că de fapt şi de drept pot lua şi locul I la naţională”, a semnalat Jasmine Louisa Chen în scrisoarea deschisă.

Chiar dacă se simte nedreptăţită, Jasmine Louisa Chen susţine că nu va părăsi niciodată sistemul de învăţământ din România, pentru că asta ar însemna să renunţe la luptă. De asemenea, este decisă să urmeze cursurile unei Facultăţi de Drept din ţara noastră.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: