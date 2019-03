Drama unei femei care a fost victima violenţei domestice: „După fiecare lovitură primită credeam că se va schimba“

Povestea Marianei, o femeie care la vârsta de 62 de ani ar trebui să se bucure de nepoţi şi de plimbări în parc cu aceştia, este una cutremurătoare. Cât timp a convieţuit în pat cu duşmanul, femeia trecută deja de prima tinereţe, a cunoscut în detaliu ce înseamnă să fii victima violenţei în familie.

„După fiecare palmă sau lovitură primită credeam că se va schimba şi nu va mai face asta. De cele mai multe ori ajungeam în situaţia asta după ce consuma alcool. Niciodată nu am plecat de acasă după ce ne certam. Când mama a murit, m-a scos afară din apartamentul în care locuiam împreună. Într-o noapte, după ce am fost bătută, am fost aruncată în stradă. Credinţa în Dumnezeu nu mi-am pierdut-o niciodată. Dumnezeu m-a ajutat şi astăzi sunt un om cu o viaţă normală. Pot să muncesc şi mă bucur de fiecare zi”, spune Mariana.

După cinci ani de viaţă dusă pe străzile din Baia Mare, mai mulţi oameni cu suflet mare i-au întins o mână de ajutor femeii de 62 de ani. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu trei ani, şi din acea clipă viaţa Marianei s-a schimbat. A învăţat să se reintegreze în societate, să fie utilă pentru cei din jur şi să răsplătească fiecare gest de bunătate.

Povestea Marianei este asemănătoare cu multe poveşti ale altor femei care sunt victimele violenţei domestice. Unele dintre ele îşi duc tăcut povestea cutremurătoare, altele însă apelează şi la ajutor. De la începutul anului, poliţiştii maramureşeni au emis 81 de ordine de protecţie provizorii. Din păcate însă, au fost şi cazuri în care victimele au refuzat emiterea unui astfel de document prin care se elimină riscul iminent.

„Poliţiştii care intervin la cazuri de violenţă domestică pot emite, după analizarea situaţiei pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecţie provizoriu, valabil 5 zile, astfel încât victima nu va mai fi nevoită să aştepte unul încuviinţat de judecător. În cadrul intervenţiilor, poliţiştii pot lua măsuri pentru separarea victimei de agresor şi pot realiza orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate. Aplicarea noilor prevederi legislative are rolul de a le proteja şi de a îndrepta un comportament care dăunează atât victimei cât şi celorlalţi membrii ai familiei. Să nu lăsăm violenţa să le zdruncine siguranţa!”, a declarat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş.

Pentru a veni în sprijinul victimelor violenţei in familie, poliţiştii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş au făcut un apel chiar şi către preoţi, cei a căror voce se face auzită, în special în mediul rural, de a încuraja victimele să nu sufere în tăcere.

