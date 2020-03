Deplasarea persoanelor, limitată şi în timpul zilei în judeţul Maramureş. Prefect: Nu s-au respectat măsurile de distanţare socială

Prefectul judeţului Maramureş, Nicolae Silviu Ungur, a declarat că decizia CJSU Maramureş a fost luată din cauză că, deşi informaţi, oamenii nu vor să respecte limitările privind distanţarea socială.



"După ce am făcut o analiză cu toţi factorii responsabili am ajuns la concluzia că nu s-au respectat măsurile de distanţare socială (…) avem o problemă din acest punct de vedere şi am considerat că riscul este mult prea mare şi am considerat să luăm o măsură de protecţie interzicând aceste deplasări inutile”, a afirmat prefectul de Maramureş, luni seară, la Digi 24.

Acesta a precizat că oamenii vor putea merge în continuare la serviciu pe timpul zilei, cu condiţia de a prezenta o dovadă de la angajator.

"Noi încercăm să facem un lucru bun în actualul context. O măsură restrictivă, dar cu efecte benefice, sperăm noi, pentru cetăţenii judeţului Maramureş. Nu cred că nu au informaţia, au minimizat-o. Am auzit pe stradă, personal, un comentariu de genul «este o vrăjeală»”, a spus prefectul.

De asemenea, persoanele vârstnice vor putea merge la magazine doar în anumite intervale orare.

"Am făcut-o în idea de a proteja cea mai expusă categorie”,a mai spus prefectul de Maramureş.