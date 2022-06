Cum recunoşti boala diareică gravă la copil. Simptomele, explicate de dr. Mihai Craiu, pediatru

Medicul pediatru Mihai Craiu a explicat pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii cum recunoaştem o problemă digestivă gravă la copii, care sunt semnele care ne arată că nu e vorba doar de o simplă indigestie, ci o boală diareică gravă.

Potrivit medicului, în sezonul cald sunt frecvente aceste episoade, motiv pentru care părinţii ar trebui să fie informaţi.

„Vară, cald, călatorii şi probleme digestive cu febră şi deshidratare. Cam acestea sunt elementele ce au definit în ultimele zile "încercările" prin care trec părinţii români cu ai lor copii. Cum recunoaştem dacă o boală diareică, la un copil mic, este gravă? După estimarea gradului de deshidratare”, spune el.

Apoi vine cu o serie de semne şi simptome la care părinţii ar trebui să fie atenţi.

Potrivit lui, pentru a stabili că cel mic are o deshidratare severă, ar trebui să fie prezente cel puţin două din următoarele simptome:

„1. Copilul este letargic sau inconştient

2. Nu poate bea deloc sau bea extrem de puţin

3. Are ochii foarte "înfundaţi în orbite"

4. Pliul cutanat este persistent sau foarte "leneş"”, explică el.

De asemenea, vorbeşte şi despre situaţiile în care copilul poate avea o deshidratare uşoară:

„1. Copilul este agitat, iritabil fără motiv

2. Bea cu sete evidentă. Ar bea anormal de mult faţă de cât bea de obicei.

3. Ochii sunt "încercănaţi", puţin "înfundaţi în orbite"

4. Pliul cutanat este discret "leneş"”,mai spune el.

Ca sfat pentru părinţi, medicul pediatru Mihai Craiu mai scrie că „un copil care are stare generală bună iar intrările de lichide sunt mai mari decât ieşirile (diaree, vărsături, transpiraţie, urină) nu are risc de deshidratare. Câtă vreme copilul urinează normal, totul este sub control”, mai spune el.

Apoi explică ce înseamnă „un copil care urinează normal”, respectiv 1-2 mililitri de urină eliminată, calculată la kilogram corp, pe oră. „Un sugar de 8 kg ar trebui să ude pampersul în 5 ore undeva între 40-80 mililitri, în total”, mai explică medicul.

„Dacă nu vă descurcaţi singuri, cu ajutorul sărurilor de rehidratare orală şi al lichidelor clare (NU se opreşte alăptarea la sân şi nu se înlocuieşte laptele mamei cu lapte fără lactoză!!!) trebuie mers la consult medical. Oriunde vă aflaţi”, recomandă el.

