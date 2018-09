Cum prepari vinetele fierte. Reţete dietetice

Pentru a ne bucura de ele şi iarna, vinetele pot fi păstrate în congelator, după ce au fost coapte şi curăţate de coajă. Desigur, coacerea lor pe plită sau în cuptor presupune un oarecare disconfort, în special pentru cine nu are posibilitatea să le prăjească afară, în aer liber, pe un grătar, din cauza mirosului. „Mereu, când pun vinetele pe iarnă, se face în casă un miros ce persistă câteva zile. Nu stau la curte, nu am posibilitatea să le fac pe grătar sau la cărbuni, aşa că le coceam în cuptorul de la aragaz, până am aflat de reţeta asta”, spune Emilia, o băimăreancă de 42 de ani. „Anul trecut am pregătit prima oară vinetele fierte, iar de atunci nu le mai coc în cuptor”, mai spune ea.

Vinetele se curăţă de coajă, se taie cuburi mari şi se pun într-o oală cu apă care fierbe. În aproximativ 10-20 de minute, ar trebui să fie fierte, dar cel mai uşor se verifică cu furculiţa. „Dacă sunt moi şi furculiţa intră uşor în vinete, se pot lua şi strecura”, mai spune băimăreanca.

Pentru păstrat în congelator, se fac porţii şi se pun în pungi de plastic. Pentru prepararea unei salate, reţeta este foarte simplă. „După ce s-au fiert şi s-au stors de zeamă într-o strecurătoare preţ de câteva minute, se toacă mărunt, la fel ca şi cele coapte. Se amestecă (se poate folosi un mixer de mână) cu puţin ulei de măsline şi la final, puţin pătrunjel tocat”, mai spune ea. Desigur, se adaugă sare şi condimente, după gust.

O altă reţetă de salată, la fel de simplă dar poate puţin mai gustoasă, presupune ca vinetele fierte să fie înăbuşite în puţin ulei încis, pentru două minute, abia apoi să fie mixate cu o lingură de zeamă de lămâie, sare, piper, ulei de măsline. La acest mod de preparare, însă, cuburile de vinete nu vor fi lăsate 20 de minute la fiert, pentru că se vor înmuia prea tare. „Eventual, după ce s-au înăbuşit puţin în ulei, se mai poate adăuga puţină apă şi lăsate apoi să se mai fiarbă pentru câteva minute, înainte de a fi mixate cu celelalte ingrediente. Se pot prepara în foarte multe feluri, în funcţie de gustul fiecăruia. Cert este că sunt mult mai dietetice”, mai spune băimăreanca.